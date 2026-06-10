Concamin respalda home office por inauguración del Mundial

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Concamin impulsa home office por Mundial. Foto: Shutterstock | Getty

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) expresó su respaldo a las medidas administrativas extraordinarias anunciadas por el Gobierno de México con motivo de la inauguración del Mundial, particularmente aquellas relacionadas con la implementación de esquemas de trabajo a distancia en la Ciudad de México el próximo 11 de junio.

El organismo empresarial consideró que estas disposiciones contribuirán a mejorar la movilidad urbana y facilitarán que millones de personas puedan disfrutar de un evento de relevancia internacional que colocará a México en el centro de la atención mundial.

La CONCAMIN reconoce la implementación de medidas laborales extraordinarias con motivo del Mundial 2026



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las medidas administrativas anunciadas por el Gobierno de México @GobiernoMX con… pic.twitter.com/PDeIAUzMbR — CONCAMIN (@CONCAMIN) June 9, 2026

Concamin pide a empresas valorar esquemas de trabajo a distancia

Ante este escenario, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) hizo un llamado a las cámaras y asociaciones afiliadas para que, en aquellos casos donde la naturaleza de las actividades lo permita, evalúen la adopción temporal de modalidades de trabajo a distancia o esquemas operativos flexibles durante la jornada inaugural del Mundial.

La organización destacó que estas medidas pueden representar una herramienta para reducir la congestión vial y contribuir al desarrollo ordenado de uno de los eventos deportivos más importantes que albergará el país.

Sectores esenciales mantendrán operaciones presenciales

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) reconoció que existen diversas ramas industriales cuya operación requiere la presencia física del personal, especialmente en plantas manufactureras, procesos productivos continuos, logística, transporte, seguridad industrial y actividades esenciales para garantizar el funcionamiento de las cadenas de suministro.

En ese sentido, reiteró su reconocimiento al compromiso de las y los trabajadores que, con profesionalismo y responsabilidad, mantienen en marcha la actividad económica nacional, aun durante eventos de gran magnitud.

Industria mexicana ofrece colaboración para el Mundial

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) refrendó su disposición para colaborar con las autoridades federales en las acciones que permitan una mejor organización de la inauguración del Mundial.

El organismo empresarial subrayó que la coordinación entre gobierno e iniciativa privada será fundamental para asegurar que este acontecimiento histórico para México se desarrolle de manera ordenada, minimizando afectaciones en la movilidad y manteniendo la continuidad de las actividades productivas del país.

Con este posicionamiento, la industria mexicana se suma a los esfuerzos para garantizar que la celebración del Mundial combine el entusiasmo deportivo con medidas que favorezcan la operación eficiente de las ciudades sede y el bienestar de trabajadores y ciudadanos.

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