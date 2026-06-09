Juntos somos VAR: lanzan campaña contra trata infantil en Mundial

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Lanzan campaña contra trata y abuso infantil. Foto: Cuartoscuro

Juntos somos VAR. Vemos, Alertamos y Reporta al 089. Ese es el nombre de la campaña impulsada por la organización Reinserta para prevenir la violencia sexual, la trata y el abuso contra niñas, niños y adolescentes durante el Mundial en México.

La iniciativa retoma el concepto del VAR en el futbol, herramienta utilizada para revisar jugadas polémicas, pero ahora con un enfoque social: detectar y denunciar posibles casos de explotación infantil.

De acuerdo con la campaña, durante esta temporada alrededor de 20 mil niñas, niños y adolescentes podrían ser víctimas de trata y abuso sexual, por lo que organizaciones civiles y autoridades buscan reforzar la prevención y la denuncia ciudadana.

Reinserta alerta sobre abuso sexual infantil en México

Mercedes Castañeda, cofundadora de Reinserta, advirtió que México enfrenta cifras alarmantes en delitos contra menores.

“En México, 1 de cada 4 niñas es abusada sexualmente y 1 de cada 6 niños es abusado sexualmente”, señaló.

También explicó que 7 de cada 10 víctimas de trata en el país son niñas, niños o adolescentes y recordó que 9 de cada 10 delitos no se denuncian.

La campaña cuenta con el respaldo de instituciones y autoridades que buscan detectar actividades sospechosas relacionadas con explotación infantil durante la llegada masiva de turistas por el Mundial.

FGJ CDMX revela aumento de menores víctimas de trata

Diana Sánchez García, responsable de la agencia de trata de personas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detalló que la mayoría de víctimas identificadas en investigaciones recientes son menores de edad.

Según datos oficiales, en 2024 el 87.91% de las víctimas de trata fueron personas menores de edad; en 2025 la cifra fue de 75.93% y en 2026 de 70.97%.

La funcionaria explicó que actualmente las redes criminales operan con distintos fines de explotación.

“Con fines de esclavitud, explotación sexual, explotación laboral, matrimonio servil, trabajo forzado, mendicidad forzosa, adopciones ilegales e incluso tráfico de órganos”, indicó.

Redes sociales facilitan enganche de menores

Carla Jacinto, sobreviviente de trata, alertó que el modus operandi de los tratantes cambió con el uso de plataformas digitales.

“Hoy somos un catálogo para el mundo”, afirmó al señalar que TikTok, Facebook, Instagram y otras redes sociales se han convertido en puertas de acceso para que delincuentes contacten a niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades pidieron a la población reportar cualquier situación sospechosa al 089 y proporcionar la ubicación exacta para facilitar la atención inmediata por parte de cuerpos de seguridad.

La campaña “Juntos somos VAR” busca fortalecer la prevención y la denuncia ciudadana rumbo al Mundial, considerado un evento de alto riesgo para delitos de explotación infantil.

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