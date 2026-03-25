Diputados aprueban en lo general reforma sobre “pensiones doradas”

GENERANDO AUDIO...

Esta tarde, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma presidencial en materia de pensiones de exservidores públicos, conocidas como “pensiones doradas”.

Hora antes, trabajadores y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ingresaron a las instalaciones de la Cámara de Diputados, en San Lázaro, para manifestar su rechazo a la iniciativa que busca limitar esas pensiones.

Los manifestantes accedieron a la zona de recepción de accesos, donde se reportaron daños a equipo de cómputo, mientras intentaban avanzar hacia el Pleno legislativo.

La reforma busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” que reciben ex altos funcionarios de confianza del Banco de México (Banxico), Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) y de la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Se pretende que estos exempleados no puedan percibir más de 70 mil pesos mensuales, es decir, la mitad de lo que percibe la presidenta Claudia Sheinbaum.