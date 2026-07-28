Huelgas, feminicidios y presuntos fraudes: los hechos que marcaron la UNAM

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UNAM. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una nueva polémica por presuntas irregularidades en el examen de admisión. Sin embargo, a lo largo de su historia, la máxima casa de estudios ha tenido episodios que marcaron una etapa.

Los hechos que marcaron la UNAM

El movimiento estudiantil de 1968

Uno de los años que cambió la vida de México fue 1968. Mientras el país se preparaba para recibir los Juego Olímpicos, el movimiento estudiantil tomaba las calles. En ese contexto, Javier Barros Sierra, entonces rector de la UNAM, defendió la autonomía de la universidad.

“El 9 de septiembre, días antes que el ejército ocupe CU, Barros Sierra advierte que no sólo está en peligro la autonomía, sino la UNAM como máximo centro donde ‘se educa a los jóvenes para el ejercicio de las libertades de pensamiento, de expresión y de reunión’”. Gaceta de la UNAM

Días después, Ciudad Universitaria estuvo sitiada por tanquetas y soldados. Previo al 2 de octubre de 1968, el 30 de septiembre, el Ejército salió de las instalaciones de CU.

La huelga de 1999-2000

A finales de la década de los 90 e inicios de los 2000, la UNAM vuelve a vivir una de las etapas que marcarían su historia: una huelga de casi 10 meses y en donde los diferentes planteles estuvieron a manos del Consejo General de Huelga (CGH).

La inconformidad inició cuando se anunciaron posibles modificaciones al Reglamento General de Pagos, en donde se incluía, entre otros aspectos, el incremento de cuotas para los estudiantes.

A lo largo de los meses, las clases y los planteles de la UNAM se paralizaron. Autoridades universitarias entablaban mesas de diálogo con los estudiantes paristas, sin alcanzar acuerdos.

El conflicto estudiantil culminó con el ingreso de la entonces Policía Federal Preventiva en la UNAM.

El feminicidio de Lesvy

El feminicidio de Lesvy, una joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria, también marcó la historia de la máxima casa de estudios.

El 3 de mayo de 2017, el cuerpo de Lesvy fue encontrado en el Instituto de Ingeniería con signos de violencia.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el cuerpo de Lesvy tenía el “cable de una cabina telefónica atado a su cuello”. Todo apuntó a que Jorge Luis, entonces pareja sentimental de la joven, era el responsable.

Amenazas a algunas facultades

En 2025 la preocupación creció cuando se viralizaron amenazas en la Facultad de Química. De acuerdo con las autoridades, 34 integrantes de su comunidad universitaria recibieron “amenazas relacionadas con una posible acción violenta” a través de correo electrónico.

Suicidios

En 2023, un nuevo hecho trágico pasaba a la historia de la UNAM: un estudiante de segundo año de la carrera de Medicina se lanzó de lo alto de uno de los edificios de Ciudad Universitaria.

Según reportes, el joven saltó al vacío. Tras la situación, la máxima casa de estudios activó los protocolos establecidos para ese tipo de situaciones.

El 22 de septiembre de 2025, un caso más de suicidio se registró con un estudiante de la Facultad de Arquitectura. En redes sociales, habría dejado un último mensaje antes de acabar con su vida.

Ataques en planteles de la UNAM

En septiembre de 2025, un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur murió luego de ser apuñalado por otro estudiante al interior de la escuela.

El atacante emprendió la huida y terminó lanzándose de un edificio. Producto de la caída, habría sufrido fractura en las piernas.

Previo a ese episodio, en el CCH Oriente murió una joven al interior de un plantel luego de ser herida por una bala perdida mientras se encontraba tomando clase de matemáticas.

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