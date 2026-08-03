La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de agosto de 2026

El especialista señala que un reporte interno de Meta realizado a jóvenes de entre 13 y 15 años, arrojó los siguientes resultados:

– 1 de cada 5 se sintió peor consigo mismo, con su cuerpo o imagen

– 1 de cada 8 recibió acoso sexual

– 1 de cada 11 estuvo expuesto a contenido relacionado con suicidio o autolesiones

El reporte arrojó que más del 90% de los daños fueron provocados por personas desconocidas.