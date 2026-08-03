La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 3 de agosto de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 3 de agosto de 2026
Sostiene que, pese a la evidencia existente, las plataformas de redes sociales rechazan la responsabilidad por los daños que el uso excesivo de sus servicios puede ocasionar a niñas, niños y adolescentes, al tiempo que aseguran que sus productos son seguros.
El especialista señala que un reporte interno de Meta realizado a jóvenes de entre 13 y 15 años, arrojó los siguientes resultados:
– 1 de cada 5 se sintió peor consigo mismo, con su cuerpo o imagen
– 1 de cada 8 recibió acoso sexual
– 1 de cada 11 estuvo expuesto a contenido relacionado con suicidio o autolesiones
El reporte arrojó que más del 90% de los daños fueron provocados por personas desconocidas.
En su intervención en la mañanera, Arturo Bejar, exdirectivo de Meta y experto en seguridad digital, manifiesta que el diseño de las redes sociales provoca daños en infancias y juventudes.
Precisa que el diseño adictivo combina los siguientes mecanismos para captar y prolongar la atención de los usuarios jóvenes:
– Scroll infinito
– Reproducción automática de videos
– Recomendaciones algorítmicas basadas en lo que captura tu atención
– Notificaciones constantes
– Contadores de popularidad
– Mecanismos de comparación y presión social
El especialista plantea al Gobierno de México centrar la regulación en el diseño de las plataformas, “no en regular o prohibir contenidos”. Como ejemplo, menciona el caso de Indonesia, donde se enumeran las funcionalidades que se consideran inapropiadas para menores, como la posibilidad de hablar con desconocidos.
“Porque este viaje no se trata de quitarles los teléfonos. Se trata de recuperar la infancia en el mundo real para todos nuestros hijos”, expresa.
Mediante un enlace, Jonathan Haidt, psicólogo social y profesor de liderazgo en la Universidad de Nueva York, señala que durante años se creyó que las generaciones nativas digitales serían más inteligentes y hábiles; sin embargo, afirmó que ahora existe evidencia de que el uso prolongado de teléfonos celulares durante la infancia se asocia con depresión, ansiedad y trastornos alimenticios.
Menciona que algunos países han prohibido el uso de celulares en las escuelas y han establecido los 16 años como edad mínima para registrarse en redes sociales, por lo que sugirió a la presidenta Claudia Sheinbaum considerar una medida similar.
En su intervención en la mañanera, Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), retoma el debate sobre el uso de los dispositivos digitales y el impacto en el bienestar de los niños, las niñas y adolescentes.
Subraya la importancia de incluir en el debate sobre la regulación de dispositivos digitales para niñas, niños y adolescentes en México el papel de los algoritmos, ya que estos no son neutrales-
Informa que este lunes da inicio la dispersión de los 2 mil 500 pesos de la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares para primaria y da a conocer el calendario de pagos.
Presenta la cobertura y la inversión social de las Becas Bienestar en los distintos niveles de educación.
En su intervención en la mañanera, Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, habla sobre las Becas Bienestar, específicamente sobre la dispersión de la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares para primaria, que inicia hoy.
También los precios promedio de la canasta básica.
Presenta los precios promedios del diésel.
Destaca que 85.2% de estaciones de servicio cumplen con el Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel, con lo que el promedio nacional es de 27.03 pesos.
En su intervención en la mañanera, Profeco destaca que Finabien sigue siendo la mejor alternativa como remesadora para los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México.
La mandataria federal presenta los temas de la mañanera:
– Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dará a conocer, como cada lunes, los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.
– Becas Bienestar, especialmente de la Beca Rita Cetina.
– Debate sobre el impacto de las plataformas digitales
Previo a anunciar los temas de la mañanera, la mandataria federal resalta que durante su visita al sureste dio inicio a la construcción el Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Oaxaca, donde también anunció un nuevo Hospital del IMSS Bienestar, con lo que se creará la Ciudad Salud “Ñuu tata”.
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
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