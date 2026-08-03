Somos amigos de todo el mundo: Sheinbaum responde a publicación compartida por Trump

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Sheinbaum responde a posteo de Trump. Foto: Cuartoscuro/Reuters

Con un “somos amigos de todo el mundo”, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la columna de Bill O’Reilly que compartió el mandatario estadounidense Donald Trump en redes sociales, asegurando que nuestro país no es amigo del suyo.

Asimismo, la morenista rechazó las acusaciones de que al gobierno mexicano le falta valentía para enfrentar al crimen organizado, así como a permitir la entrada de militares estadounidenses en apoyo a esta lucha.

Mexico's Problem: https://t.co/2GsYpYmzYW



( TS: Aug 2 2026, 8:57 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‌‌​‌‌‌​‍​‍‍‍‌‌‍‌‍‌​‍​​​​‍​‌‌​​‍ pic.twitter.com/cDadwJxgOW — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 2, 2026

¿Qué dijo Trump sobre Sheinbaum?

A través de su plataforma Truth Social, Donald Trump compartió una columna titulada “El problema de México” (Mexico’s Problem) en la que el comunicador Bill O’Reilly aseguró que México no es amigo de Estados Unidos, pues su gobierno no permite que su vecino del norte le ayude a combatir el tráfico de drogas, pese a la insistencia del republicano.

En el texto agrega que, aunque la administración a cargo de Claudia Sheinbaum ha realizado “unos pocos” arrestos de narcotraficantes, y ante la presión de Trump para el envío de tropas, se “excusa” en el tráfico de armas hacia nuestro país, culpando además a los estadounidenses adictos a las drogas.

“Deje de poner excusas, señora”, subraya el periodista al acotar que los “cárteles han asesinado a más de un millón de la gente de Sheinbaum durante más de una década”.

“Es cierto que los americanos que compran narcóticos ilegales son parte de la ecuación. No hay duda. Esos son individuos egoístas que permiten el asesinato. Malos americanos. Pero es la propia Sheinbaum el problema principal”

Bill O’Reilly / periodista

Con ello, el comunicador republicano aseguró que Sheinbaum podría permitir fácilmente la entrada de tropas estadounidenses a México para ayudar en el combate a las drogas, por lo que le pide que “reúna algo de valor, señora presidenta” para “hacer lo correcto. Para variar”.

Y aunque el mandatario estadounidense no emitió ningún mensaje al respecto, más que compartir la columna, coincide con algunos de los dichos que ha expresado en diversas ocasiones. Aunque no ha referido que México no sea amigo de Estados Unidos, sí ha recriminado públicamente a la presidenta por su negativa a no aceptar la “ayuda” militar, así como la falta de más arrestos, por lo que incluso ha impuesto aranceles a nuestro país.

🔴“Somos amigos de todo el mundo”



Así reacciona la presidenta Claudia Sheinbaum a un artículo que publicó en su red social Donald Trump, donde se señala que “los Estados Unidos no son amigos de México”.



“La valentía es la defensa de la soberanía nacional”, añadió Sheinbaum.… pic.twitter.com/E4ufsgmq84 — Azucena Uresti (@azucenau) August 2, 2026

¿Qué respondió le Sheinbaum a Trump?

Por otra parte, según recogió Fórmula, ante la pregunta de periodistas, durante su gira por Oaxaca la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México es “amigo de todo el mundo”, rechazando un rompimiento con Estados Unidos, así como la versión que refiere la columna.

Además, aseguró que la “la valentía es la defensa de la soberanía nacional”, en referencia a la negativa de aceptar la entrada de tropas estadounidenses para combatir al narcotráfico.

Ello, sin dar mayores declaraciones, mientras que durante la ceremonia de inicio de obras del Hospital General Regional del IMSS en la entidad, recalcó que se defiende “la soberanía que está en el artículo 39 constitucional, que dice que el claramente que la soberanía emana del pueblo y defendemos también la independencia de México, que los mexicanos y mexicanas decidamos qué ocurre en nuestro país, nadie viene desde el extranjero a decirnos cómo va a funcionar nuestro país”.

Toda vez que recordó que “México ha luchado por años por su independencia y por la defensa de la decisión del pueblo”.

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