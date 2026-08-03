Trabajadores de Canal Once recuperan las instalaciones, tomadas hace 2 meses

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Foto: Cuartoscuro

Tras más de dos meses tomada por un grupo de estudiantes y docentes del IPN, este domingo trabajadores de Canal Once recuperaron de manera pacífica las instalaciones, según informó la institución.

A través de un comunicado, la emisora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) señaló que la ocupación inició el pasado 21 de mayo y que, durante ese periodo, privilegió el diálogo con los manifestantes para buscar la recuperación del inmueble y restablecer las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades.

El Canal Once retoma de forma pacífica sus instalaciones.



Nuestro compromiso es y seguirá siendo estar las audiencias, quienes son el motor de esta emisora.



Con orgullo, quienes tenemos el honor de trabajar en Canal Once actuamos conscientes de la alta responsabilidad de… pic.twitter.com/vaFhXcE8pE — Canal Once (@CanalOnceTV) August 3, 2026

Agregó que el regreso a las instalaciones permitirá revisar el estado de la infraestructura y del acervo audiovisual, además de avanzar en el restablecimiento de los servicios informativos, educativos, científicos y culturales que ofrece desde hace más de seis décadas.

Asimismo, Canal Once reiteró su respeto al derecho de los estudiantes a expresar sus inconformidades, pero también subrayó el derecho de los trabajadores de la emisora a desempeñar sus funciones y garantizar el acceso de las audiencias a la información.

Durante el tiempo que permanecieron ocupadas las instalaciones, la emisora mantuvo sus transmisiones gracias al trabajo de su personal y al apoyo de otras instituciones y medios públicos, aunque reconoció que esa operación extraordinaria implicó limitaciones.

Aquí la recuperación pacífica de Canal Once pic.twitter.com/rP7U9PHewi — fabriziomejía (@fabriziomejia) August 3, 2026

Asimismo, anunció que en los próximos días dará a conocer los resultados de la evaluación técnica de sus instalaciones, infraestructura y bienes bajo resguardo, así como las acciones que se implementarán para su recuperación, conservación y el restablecimiento total de las operaciones.

Sin embargo, Canal Once aclaró que la recuperación del inmueble no modifica las mesas de trabajo establecidas con las autoridades competentes, las cuales continuarán mediante el diálogo para atender las demandas planteadas.

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