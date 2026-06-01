A las nueve en Uno: toda la información y más | Lunes 1 de junio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias, hoy:

✔️ CNTE va huelga nacional con marchas, bloqueos y plantones en la CDMX, Oaxaca y Chiapas

✔️ Presentan lista oficial de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

✔️ Metro CDMX: usuarios enfrentan afectaciones e interrupciones en distintas líneas

✔️ Mundial 2026: Guadalajara y Monterrey aceleran preparativos

✔️ Claudia Sheinbaum presenta informe; reitera defensa de la soberanía, economía y educación

✔️ La violencia en Zacatecas, Jalisco, Morelos y Sinaloa: 7 internos mueren tras una riña en el penal de Aguaruto

✔️ Aeroméxico alcanza acuerdo y evita paro programado para este 1 de junio

✔️ Chichén Itzá reabre sus puertas a los visitantes tras permanecer cerrado temporalmente

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