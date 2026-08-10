A las nueve en Uno: toda la información y más | Lunes 10 de agosto de 2026
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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
La información hoy:
- Caen ocho personas en la GAM por presunto despojo; intentaban entrar a una casa para adueñársela
- INE confirma contrato con Territorium
- Arranca el examen de control para aspirantes de la UNAM
- Aspirantes de la UNAM anuncian movilizaciones para este lunes por el examen de control
- Estados Unidos reanuda parcialmente la importación de aguacate mexicano
- Violencia en Sinaloa centra operativos federales
- Raúl Rocha Cantú es captado en Mónaco
- México conquista el Campeonato Sub-20 de la Concacaf y clasifica a Los Ángeles 2028
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