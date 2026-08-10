Aspirantes UNAM convocan a nueva marcha contra examen de control; fecha y ruta

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Aspirantes UNAM rechaza examen de control. Foto: Cuartoscuro

Aspirantes inconformes con el proceso de ingreso a licenciatura de la UNAM convocaron a una nueva movilización para este lunes 10 de agosto, en rechazo al examen de control presencial que la universidad aplicará tras detectar irregularidades en el concurso de selección 2026.

La convocatoria establece como punto de reunión el estacionamiento de la Biblioteca Central, en Ciudad Universitaria, a las 12:00 horas. Los organizadores llaman a los aspirantes a llevar carteles, pancartas y cartulinas para exigir que se respeten los resultados obtenidos originalmente.

Aspirantes de la UNAM rechazan nuevo examen de ingreso

La movilización fue convocada por grupos de aspirantes que cuestionan el nuevo proceso de ingreso a la UNAM, a pesar de haber obtenido el puntaje requerido de forma inicial.

Los inconformes piden que se reconozcan los resultados de la prueba original y que se mantengan los lugares obtenidos para ingresar a las distintas licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales y grupos de WhatsApp, después de reunirse en la Biblioteca Central, los participantes tienen previsto dirigirse hacia la Torre de Rectoría.

UNAM mantiene preparación del examen de control

Mientras continúan las inconformidades, la UNAM avanza con la organización del examen de control presencial, cuya aplicación comenzará en los próximos días.

La institución determinó realizar esta evaluación después de que una Comisión Técnica de Personas Expertas revisó los resultados del concurso de selección y recomendó aplicar un mecanismo de control para verificar los resultados.

La Universidad también habilitó información para que los aspirantes conozcan los datos de su cita, como fecha, horario y sede asignados.

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