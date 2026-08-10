Examen UNAM 2026: qué debes llevar y cuáles son las sedes

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UNAM confirma examen de control para 58 mil aspirantes. FOTO: Cuartoscuro

La UNAM informó que las personas aspirantes al Examen de Control Presencial de Licenciatura 2026 deberán acudir obligatoriamente a la sede asignada, sin posibilidad de solicitar un cambio. De acuerdo con lo anunciado, la evaluación se realizará en Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

Asimismo, la nueva prueba para ingresar a alguna de las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México iniciará esta semana, distribuida en distintos días.

UNAM publica calendario y sedes del examen de control

La aplicación del Examen de Control Presencial comenzará el 12 de agosto y concluirá el 19 de agosto, de acuerdo con el calendario establecido por la Universidad.

Las sedes contempladas y los días son:

León, Guanajuato: los días 12 y 13 de agosto , en el Hotel Real de Minas Poliforum.

los días , en el Hotel Real de Minas Poliforum. Oaxaca, Oaxaca: el 13 de agosto , en el Hotel San Felipe.

el , en el Hotel San Felipe. Tijuana, Baja California: el 16 de agosto , en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID.

el , en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID. Ciudad de México: los días 17, 18 y 19 de agosto, en el Palacio de los Deportes.

Del mismo modo, la mayor concentración será en Ciudad de México, donde más de 53 mil personas realizarán la evaluación durante tres jornadas.

¿Qué deben llevar los aspirantes a la UNAM?

Por otra parte, la UNAM estableció requisitos específicos para poder ingresar a la sede asignada. Las personas aspirantes deberán presentar:

Identificación oficial vigente.

Cita de examen impresa.

Llegar con anticipación a la sede indicada.

La Universidad también aclaró que no será posible cambiar la sede asignada para presentar el examen de control presencial.

¿Dónde resolver dudas sobre el examen de control?

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) informó que las personas que tengan dudas relacionadas con el proceso pueden comunicarse mediante el correo electrónico habilitado para el Examen de Control Presencial de Licenciatura 2026: concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx.

Sin embargo, las protestas continúan por parte de un sector de los aspirantes, quienes rechazan esta segunda aplicación del examen, al discutir que la UNAM debe respetar los resultados iniciales.

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