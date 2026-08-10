Paso de Cortés cambiará de nombre en honor a pueblos indígenas, anuncia Sheinbaum

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Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó este domingo rebautizar el Paso de Cortés, que lleva el nombre del conquistador español Hernán Cortés.

El Paso de Cortés es un camino entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en el centro de México. Adquirió su nombre porque Cortés transitó por esa vía para la conquista de Tenochtitlán, capital del imperio mexica.

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, propusimos, por justicia, cambiar el nombre de Paso de Cortés por Paso de los Pueblos Indígenas, origen y fuente de nuestros valores.



Hoy también realizamos la Jornada Nacional de Reforestación. Recordamos que honrar nuestras… pic.twitter.com/ZjUrsbhGJ4 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 9, 2026

Los gobiernos de Claudia Sheinbaum y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han buscado exaltar el pasado indígena de México. AMLO envió una carta a España para que se disculpara por los abusos durante la Conquista, lo que generó tensión con Madrid.

“Este día les propongo que dejemos de llamar ‘Paso de Cortés’ a este territorio porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes”, dijo la mandataria en un evento en ese lugar. “Llamemos a este paso, el ‘Paso de los Pueblos Indígenas'”.

Cuando era jefa de Gobierno en la Ciudad de México, Sheinbaum promovió el cambio de nombre del “Árbol de la Noche Triste” por “Árbol de la Noche Victoriosa”. Según la leyenda, en ese lugar Cortés lloró tras sufrir una derrota frente a los ejércitos mexicas, por lo que Sheinbaum buscó exaltar una victoria indígena.

Si bien la presidenta secundó la carta que López Obrador envió a España por los abusos en la Conquista, la relación se ha distendido desde entonces. Sheinbaum aprovechó la celebración del Mundial de fútbol para reunirse con el rey Felipe VI.

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