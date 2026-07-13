A las nueve en Uno: toda la información y más | Lunes 13 de julio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

Imponen multa de 42 millones de pesos a la Federación Mexicana de Futbol

Accidente en la autopista Guadalajara-Tepic deja 10 muertos, incluidos dos menores

Marchan en CDMX a un año de la desaparición de Ana Amelí en el Ajusco

Venezuela actualiza a casi 4 mil 500 fallecidos tras el doble sismo

Papa León XIV alerta que “vuelven a soplar vientos de guerra” en Medio Oriente y Ucrania

México acumula 44 muertes por sarampión; Zacatecas confirma fallecimiento de un menor de edad

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