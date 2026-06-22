A las nueve en Uno: toda la información y más | Lunes 22 de junio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy

✔️ Triunfa en Colombia Abelardo de la Espriella, político de extrema derecha



✔️ Dos derrames más en ductos de Pemex afectan a Salina Cruz, Oaxaca



✔️ Sismo de 4.6 se registra en Quintana Roo; es raro en la región



✔️ Lluvia y onda de calor afectarán a varios estados de México



✔️ Uruguay no puede con Cabo Verde y empatan a dos goles

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