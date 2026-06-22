Esto platican los papás con sus hijos dentro del hogar, según el INEGI

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Convivencia entre padres e hijos. Foto: Getty

Con motivo de las celebraciones por el Día del Padre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó una serie de datos sobre la convivencia de los papás con sus hijos e hijas.

🎉Con motivo del Día del Padre en México, te damos este #DatoINEGI sobre el afecto y la convivencia de los papás con sus hijas e hijos. ¡Conócelo!👨‍👧‍👦

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Dentro de uno de los principales parámetros se ubica la charla entre padres e hijos, de acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022. Según lo mencionado por los encuestados, un 85% aseguró que la convivencia se basa en platicar sobre amistades o compañeros en la escuela.

Afecto y comida, dos elementos infaltables en la convivencia

De igual manera, como se reflejó en la muestra, un 95.8% de los encuestados consideró que la convivencia se centra principalmente en la muestra de afecto.

Por su parte, el 90.7% afirmó que el compartir alimentos a lo largo del día también forma uno de los principales aspectos en la interacción diaria.

Así, en México, son estos tres principales factores los que sobresalen dentro de los hogares, en la convivencia entre los padres y los hijos.

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