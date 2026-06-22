La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de junio de 2026

Respecto a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), adelantó que invitará a la conferencia mañanera al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que hable sobre el tema.

Señala que el 1 de julio habrá un reunión virtual de los secretario de Economía de los tres países y el 16 o 20 de junio habrá otra reunión, pero presencial, en México.