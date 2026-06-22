La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 22 de junio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 22 de junio de 2026
Respecto a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), adelantó que invitará a la conferencia mañanera al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que hable sobre el tema.
Señala que el 1 de julio habrá un reunión virtual de los secretario de Economía de los tres países y el 16 o 20 de junio habrá otra reunión, pero presencial, en México.
León Trujillo explica que a quienes, por alguna razón, se les haya pasado las fechas de inscripción para la Beca Rita Cetina, en septiembre se volverán a abrir las convocatorias para las becas del Gobierno federal. Detalla que aquellos estudiantes que pasen de primaria a secundaria, recibirán su último pago anual en agosto y en septiembre también se tendrán que inscribir.
En su intervención en la mañanera, Julio César León Trujillo, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar,
Por último, anuncia los consejos de la semana de Profeco.
Indica el precio promedio de la canasta PACIC por cadena de autoservicio con cobertura nacional del 8 al 12 de junio de 2026.
También presenta el monitoreo semanal del jitomate de enero a junio de 2026, desde el aumento sustancial hasta semanas después de la firma del acuerdo de los productores y el Gobierno de México.
Presenta los precios promedios del diésel.
Además, da a conocer los precios promedio de la canasta básica.
Resalta que como resultado del acuerdo firmado el 28 de abril de 2026 entre el Gobierno de México y el sector gasolinero para disminuir el precio del diésel, actualmente el 77.3% de las estaciones de servicio lo venden en 27 pesos.
Además, señala que a partir del monitoreo realizando a nivel nacional, el precio promedio de diésel refleja la siguiente disminución.
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, destaca que Finabien sigue siendo la mejor alternativa como remesadora para los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México.
La mandataria federal presenta los temas que se abordarán en la mañanera:
– Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentará los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos
– Becas y toda la información de ellas
Sheinbaum explica que su equipo de comunicación tuvo contacto con Carla Gómez, la dueña del pato Merlín, para invitarlos a la conferencia mañanera y, además, para apoyarlos en lo que necesiten.
Carla Gómez agradece la invitación a la conferencia mañanera y el apoyo del pueblo mexicano.
“Nosotros somos esa parte trabajadora, somos esa parte de la buena familia, la familia mexicana. Les quiero agradecer a todos la invitación. Ha sido lo mejor que nos ha pasado en esta vida”, sostuvo.
Además, explica que hoy realizará el registro oficial de la imagen del pato Merlín, que se volvió viral durante la Copa Mundial 2026, con el fin de impedir el uso indebido de su figura, convertida en un símbolo no oficial de la afición mexicana. También detalla la alimentación que lleva.
La mandataria federal explica que la razón por la que invitó a Karla, el pato Merlín y sus dos hijos es por “humanismo”; además, sostiene que el Gobierno de México apoyará a la familia.
Antes de presentar los temas de la mañanera, el pato Merlín, que se hizo famoso en esta Copa Mundial 2026, y su familia se hacen presentes en la conferencia mañanera.
Carla Gómez, madre soltera y dueña del pato Merlín, presenta a su familia, que consta de sus dos hijos, de 22 y 14 años.
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
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