Sancionan a 27 servidores públicos por diversas faltas cometidas; hubo suspensiones hasta por 10 años

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Sancionaron a 27 funcionarios. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 27 servidores públicos de diversas dependencias por cometer faltas graves y no graves. El castigo más severo fue una inhabilitación por 10 años y multa económica por más de 777 millones de pesos.

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sanciona a 27 servidores públicos

De las 27 sanciones contra servidores públicos, la más grave ocurrió en Alimentación para el Bienestar. Tres funcionarios fueron suspendidos por 10 años y recibieron una multa en conjunto por 777 millones de pesos por uso indebido de recursos destinados a programas sociales,

Dentro de las multas graves también se encuentran los siguientes casos:

CFE

Inhabilitación por 1 año y multa económica de 9 mil pesos a funcionario de la División de Distribución Zona Torreón por recibir dinero para eliminar adeudos de energía eléctrica, en 2023.

Segob

Inhabilitación por 1 año y sanción económica de mil 380 pesos a servidor del Instituto Nacional de Migración, por sustraer bienes propiedad del Instituto, en 2021.

IMSS

Inhabilitación por 1 año a un médico de la Unidad Médica Familiar 178 en Jalisco, por tomar rayos X de pelvis sin autorización de la paciente, en 2022.

Faltas menos severas también fueron sancionadas

El resto de las multas fueron consideradas como no graves, y recibieron penalizaciones menos severas. La gran mayoría de las sanciones fueron suspensiones temporales. De estos casos, la sanción más dura fue una suspensión de 3 meses en el IMSS por falsificar la firma de un superior para justificar un día no laborado.

“Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, si lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”, publicó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Finalmente, la dependencia de gobierno abre la invitación para denunciar a los funcionarios que cometan “cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad mediante la siguiente liga: denuncias.gob.mx.”

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