Canal Once reporta graves daños en su videoteca tras recuperar instalaciones

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Canal Once denuncia daños en su videoteca. Foto: Cuartoscuro

Este lunes, por medio de un video de poco más de tres minutos, Renata Turrent, directora general de Canal Once, aseguró haber encontrado destrozos en la videoteca, esto después de la recuperación de las instalaciones del canal.

Turrent calificó el espacio como un “acervo histórico” y “el acervo público más importante de nuestra nación”. Por ello, externó su preocupación por el daño encontrado en la videoteca.

La Videoteca del Canal Once contiene parte de la memoria audiovisual de la nación y nos pertenece a todos y todas.



Le informamos al pueblo de México que, una vez que la FGR realizó las acciones correspondientes el día de ayer, ingresamos a la Videoteca y desgraciadamente… pic.twitter.com/Y2z4ruKGUA — Renata Turrent (@rturrent) August 3, 2026

Canal Once hizo conocimiento de los daños a la FGR

De acuerdo con lo mencionado por la directora de Canal Once, la emisora entabló conversaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para hacer constancia de los daños, una vez recuperaron las instalaciones.

Posteriormente, la FGR hizo un recorrido por la videoteca para realizar una inspección general de las instalaciones, encontrando daños y desorden, como comunicó Turrent.

¿Qué se dañó en la videoteca?

Trabajadores de Canal Once acusaron haber encontrado daños y destrozos en la videoteca. Por ejemplo, Beatriz Zid, encargada de videoteca externa e interna, aseguró que se encontraron con “un gran desastre”.

Entre lo maltratado, según lo señalado, se encontraron varias cintas digitales, fuera de caja; discos de sistema análogo y cintas rotas. Beatriz destacó que, dentro del inventario dañado, hallaron cintas de Cristina Pacheco, partidos de futbol americano, así como de distintos programas.

Por último, la encargada de la videoteca informó que comenzarán a realizar el inventario, pues temen que los manifestantes “se hayan llevado algo”.

Canal Once comienza trabajo para reestablecer operaciones

Asimismo, Renata Turrent manifestó que los trabajadores de Canal Once trabajarán para arreglar los daños en medida de lo posible.

Vamos a trabajar de manera incansable para recuperar lo que sea posible y poderle resguardar al pueblo de México toda la historia audiovisual de 67 años.

Por otra parte, a través de un comunicado extendido este lunes, Canal Once aseguró que comenzaron los trabajos para reestablecer operaciones dentro de las instalaciones. Asimismo, aseguraron que el retorno será de forma gradual.

Tras la recuperación pacífica de nuestras instalaciones, en Canal Once reafirmamos el compromiso inquebrantable que tenemos con el derecho de nuestras audiencias a recibir contenidos educativos, culturales, científicos e informativos de calidad.



Expresamos un profundo… pic.twitter.com/t7ICWSTP2k — Canal Once (@CanalOnceTV) August 3, 2026

Aunado a ello, aseguraron que la videoteca se mantendrá resguardada como parte de una carpeta de investigación ante la denuncia presentada por los presuntos daños.

Por último, Canal Once invitó a la audiencia a acompañar su programación, mientras reafirmaron el compromiso con para otorgar contenidos informativos.

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