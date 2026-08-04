AMDA pide a Comisión revisar a fondo la propuesta sobre derechos de las audiencias

| 23:51 | Redacción Uno TV | Uno TV
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Foto: Getty Images/Ilustrativa

La Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) hizo un llamado a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para revisar a fondo la propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que el proyecto contiene disposiciones que exceden las facultades del organismo y podrían generar incertidumbre jurídica.

A través de un comunicado, señaló que algunos apartados asignan a las defensorías responsabilidades que corresponden a las concesionarias o rebasan las funciones de las personas defensoras. También advirtió que la propuesta no contempla de manera suficiente a audiencias como la infantil y las diversidades sexogenéricas, además de no establecer un trato diferenciado para concesionarias indígenas, comunitarias y afromexicanas.

La AMDA afirmó que respalda la consulta pública sobre los lineamientos y reiteró su compromiso con un marco regulatorio que garantice la libertad de expresión, el derecho a la información y la certeza jurídica.

La organización sostuvo que las defensorías deben mantenerse como instancias de mediación e interlocución ética, sin convertirse en órganos de fiscalización o sanción. Asimismo, consideró indispensable preservar su independencia y evitar requisitos desproporcionados para quienes desempeñan esa función.

Entre sus propuestas, planteó incorporar de forma explícita la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la perspectiva de género, la no discriminación y el impulso a la alfabetización mediática e informacional.

Finalmente, la AMDA reconoció que la propuesta de la CRT presenta avances, pero insistió en que es necesario corregir omisiones y revisar disposiciones que, a su juicio, podrían afectar el ejercicio pleno de los derechos de las audiencias y el funcionamiento de las defensorías.

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