Inegi reporta 35.4% más homicidios que el SESNSP en 2025; la diferencia es de más de 7 mil casos

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Los datos del Inegi son preliminares. Foto. Cuartoscuro

Mientras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó de manera preliminar 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio durante 2025, los registros de víctimas de homicidio reportados por las fiscalías estatales, dependencias federales y concentrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sumaron 20 mil 674 casos. La diferencia entre ambas mediciones asciende a 7 mil 315 homicidios.

La brecha surge entre dos de las principales fuentes oficiales utilizadas para medir la violencia homicida en México. Aunque ambas corresponden al mismo año, los resultados no coinciden.

Ante la publicación de las cifras del Inegi, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado para explicar por qué los registros presentan diferencias y por qué, sostiene, ambas estadísticas son compatibles.

Los números que no cuadran

El Inegi informó que durante 2025 se registraron preliminarmente 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio en el país. El organismo señaló además que la tasa nacional fue de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, las cifras de víctimas de homicidio reportadas por las fiscalías estatales y dependencias federales sumaron 20 mil 674 casos a lo largo de 2025, de acuerdo con los registros del SESNSP.

Así que si el Inegi reportó 7 mil 315 homicidios más que el SESNSP en 2025, la diferencia es del 35.4% entre ambas mediciones oficiales.

Durante 2025, se registraron 27,989 defunciones por presunto homicidio en México. Los principales medios que se usaron para provocar la muerte fueron:

▪️70.8% disparo con arma de fuego

▪️9.4% armas u objetos punzocortantes



Para el mismo periodo se obtuvo, de manera preliminar,… pic.twitter.com/0fFV05jcLm — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 3, 2026

Qué mide cada institución

De acuerdo con el Comunicado 249, difundido por la SSPC el 3 de agosto de 2026, el Gobierno federal sostuvo que las dos estadísticas cumplen funciones distintas y se construyen mediante procedimientos diferentes.

Según la dependencia, el SESNSP integra mensualmente la información sobre homicidios reportada por las 32 fiscalías estatales y por la Fiscalía General de la República a partir de carpetas de investigación abiertas por agentes del Ministerio Público. El objetivo de esos registros es dar seguimiento al comportamiento de los delitos y apoyar la toma de decisiones en materia de seguridad pública.

El Inegi, en cambio, elabora sus estadísticas a partir de certificados de defunción emitidos por personal de salud y desarrolla un proceso estadístico propio enfocado en la generación de estadísticas vitales. Además, el instituto presentó los resultados de 2025 como cifras preliminares de defunciones por presunto homicidio.

La explicación oficial de la brecha, de acuerdo con autoridades

La SSPC afirmó que las discrepancias entre ambas fuentes son un resultado esperado desde el punto de vista estadístico y metodológico.

De acuerdo con su comunicado, las dos instituciones utilizan distintas unidades de observación, procesos de validación, periodos de recopilación, mecanismos de integración de información y calendarios de publicación. Por esa razón, señaló que no es técnicamente esperable que los registros coincidan de manera exacta año con año.

La dependencia agregó que este tipo de diferencias ocurre en sistemas estadísticos que combinan registros administrativos con estadísticas vitales construidas bajo metodologías distintas.

Asimismo, destacó que ambas son fuentes oficiales del Estado mexicano y que deben entenderse como ejercicios complementarios para medir un mismo fenómeno.

Coincidencia en la tendencia

Aunque las cifras absolutas presentan una diferencia de 7 mil 315 casos, la SSPC sostuvo que ambos registros muestran una misma dirección en la evolución del homicidio.

Según el comunicado, las estadísticas vitales del Inegi reflejan una reducción de 16% en los homicidios al comparar 2025 con 2024. La dependencia afirmó que ese resultado confirma la tendencia descendente observada también en los registros de víctimas de homicidio recopilados por el SESNSP.

La institución añadió que, independientemente de la fuente utilizada, ambas mediciones reflejan una disminución de los homicidios respecto al año anterior.

Fiscalías, validación y transparencia

El SESNSP señaló además que la información que publica proviene directamente de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la SSPC, el organismo realiza procesos permanentes de revisión, validación, seguimiento y supervisión para fortalecer la consistencia de los registros que integran el Registro Nacional de Incidencia Delictiva.

El comunicado también subraya que tanto la metodología utilizada para integrar las estadísticas como las bases de datos difundidas mensualmente son públicas, lo que permite que especialistas, instituciones académicas, organizaciones civiles y ciudadanos consulten y contrasten la información.

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