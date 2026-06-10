A las nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 10 de junio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

✔️ Estados Unidos actualiza su mapa de riesgo en México a dos días del arranque del Mundial 2026

✔️ Gobierno estadounidense recomienda no viajar a 6 estados y pide reconsiderar visitas a otros 7, incluido Jalisco, sede mundialista

✔️ Advertencia incluye referencias a riesgos por violencia, secuestro y actividad criminal

✔️ CNTE mantiene protestas en Ciudad de México previo a la inauguración de la Copa del Mundo 2026

✔️ El Gobierno federal confía en que los maestros retiren su plantón antes del partido inaugural

✔️ Trabajadores del Poder Judicial se suman a las protestas en la capital del país

✔️ Autoridades de CDMX piden a los aficionados llegar temprano al estadio para evitar contratiempos

✔️ FGR refuerza la seguridad y lanza una campaña nacional contra la trata de menores durante el Mundial 2026

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