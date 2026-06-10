Las de hoy | 10 de junio de 2026
Uno TV presenta las noticias principales este 10 de junio de 2026
- El Universal: Sheinbaum ve complot para proyectar caos y violencia
La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego y a sectores de ultraderecha de magnificar los conflictos sociales, proyectar una imagen negativa de México en el exterior a dos días de la inauguración del Mundial de Futbol y promover acciones “más rudas” en el contexto de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
- Reforma: Los contiene policía… ¡y hasta ciudadanos!
Autoridades capitalinas reforzaron la seguridad en la alcaldía Tlalpan para impedir que integrantes de la CNTE llegaran a las inmediaciones del Estadio Azteca, con apoyo de vecinos y ciudadanos que respaldaron los operativos.
- Milenio Diario: Refuerzos de la CNTE armaron mil bombas de tubo en Ayotzinapa
El diario señala que grupos de apoyo a la CNTE habrían fabricado alrededor de mil artefactos explosivos de fabricación casera en la comunidad de Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Asimismo, la presidenta Sheinbaum acusó a la ultraderecha de intentar construir una narrativa de caos en el país, mientras fuerzas antimotines bloquearon el paso de manifestantes hacia el Estadio Azteca.
- La Jornada: Montan provocación para mostrar un país en caos: Sheinbaum
La mandataria sostuvo que existe una provocación para presentar a México como un país sumido en el desorden y afirmó que los actos violentos observados en algunas protestas ya no responden a demandas legítimas.
- Excélsior: Alinean defensa para el Mundial
Las autoridades de la Ciudad de México advirtieron a la CNTE y a otros colectivos que no se permitirá el acceso al perímetro del Estadio Azteca, conocido como el “Coloso de Santa Úrsula”, durante los eventos relacionados con el Mundial de Futbol.
- El Financiero: Baja la inflación a 3.94% y regresa al rango de Banxico
La Banco de México volvió a ubicarse dentro de su rango objetivo de inflación gracias, principalmente, a la disminución de los precios agropecuarios, aunque persisten riesgos que podrían presionar los precios al alza.
- El Economista: Exportaciones de México a EU crecen 21.1%; su mayor ritmo en casi 4 años
Las exportaciones de México hacia Estados Unidos alcanzaron 50 mil 692 millones de dólares en mayo, lo que representó un crecimiento anual de 21.1%, el más elevado en casi cuatro años, de acuerdo con la Oficina del Censo estadounidense.
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