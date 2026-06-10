Las de hoy | 10 de junio de 2026

GENERANDO AUDIO...

Uno TV presenta las noticias principales este 10 de junio de 2026

El Universal: Sheinbaum ve complot para proyectar caos y violencia

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego y a sectores de ultraderecha de magnificar los conflictos sociales, proyectar una imagen negativa de México en el exterior a dos días de la inauguración del Mundial de Futbol y promover acciones “más rudas” en el contexto de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Reforma: Los contiene policía… ¡y hasta ciudadanos!

Autoridades capitalinas reforzaron la seguridad en la alcaldía Tlalpan para impedir que integrantes de la CNTE llegaran a las inmediaciones del Estadio Azteca, con apoyo de vecinos y ciudadanos que respaldaron los operativos.

Milenio Diario: Refuerzos de la CNTE armaron mil bombas de tubo en Ayotzinapa

El diario señala que grupos de apoyo a la CNTE habrían fabricado alrededor de mil artefactos explosivos de fabricación casera en la comunidad de Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Asimismo, la presidenta Sheinbaum acusó a la ultraderecha de intentar construir una narrativa de caos en el país, mientras fuerzas antimotines bloquearon el paso de manifestantes hacia el Estadio Azteca.

La Jornada: Montan provocación para mostrar un país en caos: Sheinbaum

La mandataria sostuvo que existe una provocación para presentar a México como un país sumido en el desorden y afirmó que los actos violentos observados en algunas protestas ya no responden a demandas legítimas.

Excélsior: Alinean defensa para el Mundial

Las autoridades de la Ciudad de México advirtieron a la CNTE y a otros colectivos que no se permitirá el acceso al perímetro del Estadio Azteca, conocido como el “Coloso de Santa Úrsula”, durante los eventos relacionados con el Mundial de Futbol.

El Financiero: Baja la inflación a 3.94% y regresa al rango de Banxico

La Banco de México volvió a ubicarse dentro de su rango objetivo de inflación gracias, principalmente, a la disminución de los precios agropecuarios, aunque persisten riesgos que podrían presionar los precios al alza.

El Economista: Exportaciones de México a EU crecen 21.1%; su mayor ritmo en casi 4 años

Las exportaciones de México hacia Estados Unidos alcanzaron 50 mil 692 millones de dólares en mayo, lo que representó un crecimiento anual de 21.1%, el más elevado en casi cuatro años, de acuerdo con la Oficina del Censo estadounidense.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.