La mañanera de Claudia Sheinbaum, 10 de junio de 2026

Claudia Sheinbaum asegura que “todo está bajo control” para acceso al Estadio Azteca

Claudia Sheinbaum asegura que no hay preocupación por el traslado de aficionados al Estadio Azteca para la inauguración del Mundial. “Está todo bajo control”.

No obstante, recomendó a la afición que salga más temprano. “Se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración”.

Claudia Sheinbaum todavía analiza si asiste a la inauguración en el Zócalo o alguna de las otras sedes de transmisión gratuita de CDMX.

“Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración el Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México, que fueron planeadas con tiempo por la Jefa de Gobierno, donde se puede ver el partido de manera gratuita, y ya tomaré la decisión en su momento si lo vemos aquí o salimos a una de las 18 sedes.”



Asegura que hoy por la tarde quedará definido si puede usarse el Zócalo para la inauguración.