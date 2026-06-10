La mañanera de Claudia Sheinbaum, 10 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 10 de junio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Destacan temas de logística para el Mundial e inversiones millonarias en México.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 10 de junio de 2026
Claudia Sheinbaum asegura que “todo está bajo control” para acceso al Estadio Azteca
Claudia Sheinbaum asegura que no hay preocupación por el traslado de aficionados al Estadio Azteca para la inauguración del Mundial. “Está todo bajo control”.
No obstante, recomendó a la afición que salga más temprano. “Se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración”.
Claudia Sheinbaum todavía analiza si asiste a la inauguración en el Zócalo o alguna de las otras sedes de transmisión gratuita de CDMX.
“Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración el Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México, que fueron planeadas con tiempo por la Jefa de Gobierno, donde se puede ver el partido de manera gratuita, y ya tomaré la decisión en su momento si lo vemos aquí o salimos a una de las 18 sedes.”
Asegura que hoy por la tarde quedará definido si puede usarse el Zócalo para la inauguración.
Confianza por inversiones
El titular de Economía, Marcelo Ebrard, anuncia que, del 15 al 18 de junio, será la próxima ronda de conversaciones con Estados Unidos como parte de las revisiones del T-MEC.
De igual forma, asegura que hay un ritmo “muy elevado” de inversión extranjera directa; las automotrices tienen más exportaciones con el Plan México.
En cambio, Claudia Sheinbaum adelanta que habrá una conferencia de prensa por la tarde donde la SEP y Segob informarán sobre las protestas a un día del Mundial 2026.
Por su parte, Marcelo Ebrard indica que con la nueva oficina de inversiones todo el gobierno mexicano apoyará en facilitar dicha economía, siendo una aportación innovadora a nivel mundial.
Por su parte, la presidenta menciona que la inversión recién anunciada de Mercado Libre muestra la confianza en México para invertir.
También, destaca que la inflación bajó a 3.94% en mayo, lo que es resultado del trabajo hecho para evitar aumento de gasolina magna y del diese, así como el trabajo con jitomateros.
En las preguntas, Claudia Sheinbaum dice que respalda la “autodeterminación” de los países para tomar decisiones, en el contexto de que Estados Unidos restringió el acceso para pernoctar a la Selección de Irán.
Reitera que su gobierno aceptó recibir a la selección iraní y agradeció a Los Xolos por prestar sus instalaciones para entrenamiento.
Simplifican trámites para negocios
El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Merino, destaca la agilización de trámites para negocios a través de la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles.
Menciona que pasaron de siete licencias a seis avisos y una licencia para otorgar permisos a negocios pequeños y medianos de los municipios.
El aviso implica que quien abre un negocio solo notifica a las autoridades de la apertura de actividades, “y ya queda del lado de la autoridad hacer la verificación que corresponda, pero no condiciona la apertura del negocio a una aprobación”.
En cambio, solo queda fija la licencia por venta y consumo de bebidas alcohólicas, como ya ocurre.
De igual forma, pasaron de 63 a 10 requisitos para abrir algún negocio; equivale a una reducción del 84%; además, el permiso se resuelve de forma inmediata, en lugar de los 60 días hábiles del modelo anterior.
José Merino explica que 71 municipios ya cuentan con la plataforma, mientras que en junio estará activa en 100 demarcaciones. La plataforma entró en funcionamiento desde abril de este 2026.
Cofepris simplifica trámites
El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Víctor Hugo Borja Aburto, destaca que han simplificado el 100% de los trámites relacionados al derecho a la salud.
Entre esto, destaca la simplificación de los estudios que prueban si un tratamiento innovador sirve y es seguro. Actualmente, se resuelve en 30 días, en lugar de nueve meses.
De igual forma, habilitarán una ventanilla única digital para trámites de Cofepris a partir de julio.
“Cuando hay medidas claras y tiempos cortos, las empresas invierten y se produce más medicina en el país, y así avanzamos a algo más grande, que es no depender del exterior para algo tan esencial como las medicinas y otros insumos para la salud”, puntualiza.
Víctor Hugo Borja asegura a la ciudadanía que harán los trámites más rápidos “pero nunca a costa de su salud”.
Crean oficina para promoción de inversiones
La subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, explica que el decreto de “Acciones inmediatas para la inversión” establece la creación de la “Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones”.
Servirá para acelerar trámites de inversión para darlos en un plazo no mayor a 30 días y acompañar a empresas en realización de trámites.
Además, la oficina aprobará inmediatamente a los proyectos económicos que se asienten en algún Polo del Bienestar; que contemplen una inversión mayor a 2 mil millones de pesos o que se vinculen con sectores estratégicos.
Actualmente, suman 22 proyectos con “visto bueno” que implican una inversión de 8 mil millones de dólares.
Mercado Libre anuncia inversión millonaria en México
El vicepresidente y director general de Mercado Pago, Pedro Rivas, explica que su inversión de 4 mil 600 millones de dólares es la más grande destinada de forma anual en México.
Con ello, mejorarán el desarrollo tecnológico de su ecosistema; seguir expandiendo su red logística de entregas; ampliar el acceso a servicios financieros; seguir posicionando sus marcas y generar “empleos de calidad”. De esta forma, Mercado Libre espera sumar más de 42 mil empleados en México a finales del año.
Pedro Rivas destaca que más de un millón de Pymes usan su ecosistema, toda vez que pueden hacer entregas el mismo día en 37 ciudades del país.
En cambio, Mercado Pago es la segunda cuenta digital con más usuarios en México. Suma más de 1 millón de terminales activas, sobre todo en pequeños negocios.
De igual forma, explica que están avanzando en el proceso para conseguir una licencia bancaria en México.
El titular de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, anuncia que Mercado Libre hará una inversión de 4 mil 600 millones de dólares en México para expandir su infraestructura y sistema y digitalización de pagos y servicios financieros.
Con la inversión, se crearán 8 mil nuevos empleos y se llevará a cabo durante este 2026 en nueve estados, incluida la Ciudad de México.
Mediante un enlace, el Gobierno Federal entrega 450 viviendas en el fraccionamiento Infonavit Acereros, en Durango, como parte del programa Viviendas para el Bienestar.
La titular de la Secretaría de desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, explica que aumentaron la meta a 34 mil 745 hogares, de las que llevan un avance del 41%.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum este 10 de junio.
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