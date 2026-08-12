A las nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 12 de agosto de 2026

| 07:28 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

  • Eclipse solar del 12 de agosto, perseidas y seis planetas coinciden en el cielo
  • Terremoto de magnitud 7.4 deja 188 muertos y más de 2 mil 500 heridos en Colombia
  • México tiene listo un contingente de 255 elementos para apoyar a Colombia
  • Hoy arranca el examen de ingreso de la UNAM para 45 mil 463 aspirantes
  • México registra 42 homicidios diarios; Gobierno reporta caída de 51% desde septiembre de 2024
  • Investigan a constructora tras colapso de edificio en la colonia Escandón
  • CDMX amanece tras otra noche de fuertes lluvias
  • Bashar al-Assad es condenado a muerte en ausencia en Siria

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