UNAM inicia mañana examen presencial; 13 mil 420 aspirantes aún no hacen cita

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Casi un tercio de aspirantes aún no se registra. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) iniciará este miércoles 12 de agosto la aplicación del Examen de Control Presencial para las personas aspirantes convocadas al proceso de ingreso a licenciatura. Hasta el momento, 45 mil 363 de los 58 mil 783 aspirantes convocados a nivel nacional ya agendaron su cita y conocen la fecha, sede y horario en que deberán presentar la evaluación.

Esto significa que 13 mil 420 personas aún no han realizado el trámite, por lo que la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) reiteró que el portal TU SITIO permanecerá habilitado para descargar el comprobante correspondiente y completar el proceso.

Examen de Control Presencial inicia en León

La primera sede será León, Guanajuato, donde la evaluación se aplicará los días 12 y 13 de agosto en el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en el bulevar Adolfo López Mateos número 2211, colonia Las Bugambilias.

En esta sede se tiene previsto atender a 2 mil 777 aspirantes.

La jornada comenzará el miércoles 12 de agosto con un turno vespertino de 17:00 a 20:00 horas.

Para el jueves 13 de agosto se programaron tres horarios:

De 09:00 a 12:00 horas

De 13:00 a 16:00 horas

De 17:00 a 20:00 horas

Al corte de las 16:00 horas del 11 de agosto, 2 mil 122 aspirantes ya habían confirmado su registro para presentar el examen en León.

¿Dónde más se aplicará el examen?

Además de León, la UNAM habilitó sedes en Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México.

Oaxaca

La sede será el Hotel San Felipe, ubicado en avenida Jalisco número 15, San Felipe del Agua.

Fecha: jueves 13 de agosto

Aspirantes convocados: 1,920

Horarios: 09:00 a 12:00 horas 13:00 a 16:00 horas 17:00 a 20:00 horas



Tijuana

La evaluación se realizará en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, localizado en calle Esperanza número 4750, colonia Soler.

Fecha: domingo 16 de agosto

Aspirantes convocados: 518

Horarios: 10:00 a 13:00 horas 15:00 a 18:00 horas



Ciudad de México

La mayor concentración de aspirantes se registrará en el Palacio de los Deportes, ubicado en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Fechas: 17, 18 y 19 de agosto

Aspirantes convocados: 53 mil 568

¿Cómo será el examen?

La DGAE recordó que el Examen de Control Presencial consta de 120 reactivos y que las y los aspirantes contarán con un máximo de tres horas para responderlo.

Para ingresar deberán presentar:

Identificación oficial vigente

Comprobante de cita impreso

Además, se recomienda llegar una hora antes del horario asignado para completar el registro de acceso.

La UNAM también informó que durante la evaluación no estará permitido el uso de teléfonos celulares ni el ingreso con mochilas, bolsas o bultos de gran tamaño.

La Universidad agregó que habrá personal de apoyo en todas las sedes para orientar a las y los aspirantes, mientras que el portal TU SITIO continuará disponible para quienes todavía no han descargado su cita.

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