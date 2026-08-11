Deporte, empleo y educación: las acciones que buscan acercar a los jóvenes a sus comunidades

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Jóvenes participan en acciones de Atención a las Causas. Foto: Especial

El Gobierno de México informó que más de 500 mil jóvenes participaron en actividades de la estrategia Atención a las Causas, “Tequios por la Transformación”, que busca acercar educación, empleo, deporte, cultura y trabajo comunitario a este sector de la población.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los avances de estas acciones con motivo del Día Internacional de la Juventud.

Jóvenes participan en actividades comunitarias

Entre las acciones mencionadas está Jóvenes Transformando México, programa que busca apoyar a quienes desean regresar a la escuela, incorporarse a un empleo o participar en actividades de sus comunidades.

También se encuentra Jóvenes Unen al Barrio, dirigido a jóvenes que no estudian o no tienen empleo. Como parte de esta estrategia se realizan visitas casa por casa y actividades para recuperar espacios públicos.

Los participantes también pueden integrarse a actividades:

Educativas.

Deportivas.

Culturales.

Comunitarias.

De acuerdo con Gobernación, las visitas domiciliarias permiten identificar las necesidades de los jóvenes y orientarlos sobre las opciones disponibles.

En materia educativa, el Gobierno federal señaló que se trabaja en ampliar los espacios de bachillerato, con el objetivo de reducir los casos en los que los estudiantes dejan la escuela por falta de lugares o recursos.

Otro de los programas mencionados fue Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual los jóvenes pueden vincularse con empresas, instituciones públicas y talleres para adquirir experiencia laboral y desarrollar nuevas habilidades.

Día Internacional de la Juventud

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Juventud, este miércoles comenzará la Jornada Nacional “La Celebración de ser Joven”, con actividades programadas durante todo el mes de agosto.

El domingo 16 de agosto se realizará la Clase Nacional de Box “Puños de Transformación”, que tendrá 107 sedes en diferentes estados del país y será coordinada por la Conade.

Gobernación también mantiene abierta la convocatoria para “Boxeando por la Paz”, actividad gratuita dirigida a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Ferias y Festivales de Paz llegan a comunidades

La estrategia Atención a las Causas también contempla actividades culturales y servicios en territorio.

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz continúa en diferentes estados con conciertos, música y proyecciones de documentales.

Mientras que las Ferias de Paz acercan a las comunidades servicios de salud, orientación, asesorías y trámites.

Tianguis del Bienestar y canje de armas

En otros resultados presentados por Gobernación, el Tianguis del Bienestar llegó esta semana a Tumbiscatío, Michoacán, y Olinalá, Guerrero.

La estrategia suma 35 municipios y 801 localidades, donde se han entregado gratuitamente 3 millones 403 mil artículos de primera necesidad a 421 mil personas.

Por su parte, el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” reporta 12 mil 207 armas de fuego entregadas voluntariamente por ciudadanos a cambio de dinero en efectivo desde el 1 de octubre de 2024.

También continúa el intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos para niñas y niños.

Gobernación informó finalmente que se han realizado más de 8.3 millones de servicios y trámites en todo el país como parte del trabajo territorial de la estrategia.

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