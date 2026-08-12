Tras 14 horas de audiencia, vinculan a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre

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Exgobernador de Guerrero señalado por caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

Tras casi 14 horas de audiencia, el juez de control Mario Elizondo Martínez dictó el auto de vinculación a proceso contra el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, por el delito de desaparición forzada de personas cometido por un servidor público que oculta información.

Durante la audiencia, el representante de la Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo que Ángel “N” deberá cumplir en prisión preventiva oficiosa dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”.

Defensa presentó 31 datos de prueba

La defensa del exgobernador presentó 31 datos de prueba durante la audiencia. Sin embargo, a consideración del juez, éstos no tuvieron la contundencia necesaria para desestimar los dichos de la Fiscalía.

Entre los testimonios presentados por la defensa estuvieron los de Jesús Martínez Garmello, quien fuera secretario general de Gobierno durante el mandato de Ángel Aguirre, y Felipe Martín Ornelas Rebollo, quien se desempeñó como encargado de la seguridad del entonces mandatario estatal.

Ambos señalaron que el 29 de septiembre de 2014, fecha en que supuestamente le fueron entregados al gobernador los videos que habría ordenado destruir, Ángel Aguirre se encontraba en tránsito de regreso a Guerrero tras una reunión con el entonces secretario Miguel Ángel Osorio Chong.

Guillermo Barradas Sendón, abogado del exgobernador, cuestionó la decisión del juez y aseguró que durante la audiencia se desahogaron pruebas que, a consideración de la defensa, demostraron que Aguirre se encontraba en una reunión de alto nivel cuando supuestamente recibió los videos.

“Es una pena, es una lástima ver la fragilidad del sistema de justicia actualmente que estamos viviendo”, señaló el abogado.

Defensa de Ángel “N” prepara apelación

Tras la vinculación a proceso, Guillermo Barradas Sendón adelantó que la defensa apelará la decisión y buscará demostrar plenamente la inocencia del exgobernador en las próximas etapas del proceso.

La defensa tiene hasta el próximo lunes 17 de agosto para presentar un recurso de apelación. En caso de que proceda, se realizará lo conducente.

De no ser así, el plazo de cuatro meses establecido para la investigación complementaria concluirá el próximo 4 de diciembre, con lo que dará inicio una nueva etapa del proceso.

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