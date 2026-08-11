EE. UU. entrena a elementos mexicanos para investigar coches bomba

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ATF capacitó a Guardia Nacional. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Autoridades especializadas de Estados Unidos capacitaron en Alabama a integrantes mexicanos en técnicas de investigación relacionadas con coches bomba y dispositivos explosivos improvisados, informó la Embajada de Estados Unidos en México.

A través de un video difundido en redes sociales, la representación diplomática explicó que el entrenamiento fue impartido por agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y estuvo dirigido a elementos de la Guardia Nacional.

Personal de @ATFNashville capacitó en Huntsville, Alabama, a elementos 🇲🇽 en investigación forense de coches bomba. Con apoyo de 🇺🇸 (#INLMéxico y @ATFHQ), México fortalece su capacidad para investigar y judicializar estos delitos. #SegurosJuntos #JuntosLogramosMás 🇺🇸 🇲🇽… — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 11, 2026

Capacitación enfocada en escenas posteriores a explosiones

Durante el curso, los instructores mostraron cómo analizar vehículos destruidos por explosivos, localizar fragmentos de evidencia y reconstruir el tipo de artefacto utilizado tras una detonación.

Los especialistas explicaron que, aunque una explosión puede destruir gran parte de una escena, suelen permanecer rastros que permiten identificar los componentes empleados y determinar cómo fue fabricado el dispositivo.

Para ello, realizaron detonaciones controladas y ejercicios prácticos enfocados en la recolección y análisis de evidencia.

Entrenamiento relacionado con explosivos utilizados por grupos criminales

De acuerdo con el material difundido por la Embajada, parte de la capacitación estuvo enfocada en los artefactos que actualmente observan las autoridades mexicanas en investigaciones relacionadas con organizaciones criminales.

Los instructores señalaron que los participantes podrán aplicar estos conocimientos en la investigación de hechos relacionados con el uso de explosivos y dispositivos improvisados.

Uno de los investigadores mexicanos que participó en el entrenamiento destacó que los ejercicios recrean escenarios similares a los que pueden encontrarse en algunas regiones del país.

Buscan fortalecer investigaciones judiciales

La ATF indicó que este tipo de capacitaciones permite a las autoridades identificar evidencia entre los restos de una explosión, reconstruir el dispositivo utilizado y presentar los hallazgos dentro de procesos judiciales.

Según el video compartido por la Embajada, Estados Unidos organiza alrededor de una docena de estos entrenamientos internacionales cada año, adaptados a los desafíos que enfrentan las corporaciones de seguridad de distintos países.

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