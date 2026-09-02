A las nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 2 septiembre de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

• Tormenta tropical Marie podría convertirse en huracán y dejar tres días de lluvias en varios estados

• Rosa Icela Rodríguez entrega en San Lázaro el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

• Ola de homicidios golpea Sinaloa; la violencia continúa bajo el gobierno interino de Graciela Domínguez

• Remesas a México crecen 3% en julio y alcanzan 5 mil 571 millones de dólares

• Intensa granizada cubre de blanco La Marquesa y complica la circulación en la México-Toluca

• Se cae de último minuto el fichaje de Erik Lira al Mónaco

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