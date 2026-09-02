La mañanera de Claudia Sheinbaum, 2 de septiembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 2 de septiembre de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 2 de septiembre de 2026
Dice que su aprobación ciudadana del 70% se debe a que “no hemos traicionado (…), con que nos mantenemos, primero, con los principios que siempre mantuvimos”.
Claudia Sheinbaum recorrerá Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Coahuila como parte de su gira por el Segundo Informe de Gobierno.
Su objetivo es dar dicho informe en cada entidad, informando los avances de las obras de agua y carreteras.
Adelanta que el 8 de septiembre presentará el Paquete Económico del presupuesto 2027 en el Congreso de la Unión. También prepara un paquete de reformas enfocadas en la economía nacional.
La presidenta considera que “todas” las reformas presentadas por su gobierno han sido fundamentales por su contexto e impacto. No obstante, destaca el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como la reforma judicial y la prohibición del maíz transgénico.
Claudia Sheinbaum señala que el gobierno estadounidense está fallando en intentar “debilitar” al gobierno mexicano con sus señalamientos sobre nexos de políticos con el narcotráfico.
“Es una de sus estrategias, no de ahora, de siempre. Generar divisiones al interior del gabinete de seguridad; generar divisiones al interior del gabinete federal. Son tácticas que usan ellos de injerencia”.
Subraya que en México se “topan con pared”, pues su gabinete de seguridad tiene una “unidad enorme”. Además, menciona que la administración de Donald Trump está golpeteando al país por intereses en las elecciones intermedias de noviembre del 2026.
UNAM y Zacatecas
Claudia Sheinbaum indica que debe haber suficientes espacios en escuelas de educación superior para los jóvenes. En su sexenio, trabaja en abrir más espacios en las universidades Rosario Castellanos, Benito Juárez, así como en otras instituciones.
Actualmente, existen 35 mil espacios en distintas universidades para jóvenes que no ingresaron a la UNAM.
Precisa que han solicitado a la máxima casa de estudios el lugar de origen de los aspirantes, para identificar la mayor demanda y “poner nuevas universidades o hablar con las universidades actuales”.
En dos años, han abierto 245 mil nuevos espacios de educación superior en todas las instituciones públicas.
La presidenta que la UNAM “todavía puede hacer un esfuerzo de austeridad republicana en la parte administrativa y dedicar todos esos recursos a abrir más espacios de docencia”.
La presidenta indica que el próximo viernes irá a Zacatecas con el gabinete de seguridad, entidad donde ocurrió el atentado de un coche bomba en la comandancia de Ojocaliente.
Por otra parte, informa que los apagones de luz en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas se debieron a daños en una torre de transmisión, fuera de una falta de inversión. Precisa que habrá alrededor de 32 mil megawatts para mejorar el servicio.
Claudia Sheinbaum destaca que las reformas enviadas por su gobierno al Congreso de la Unión “recuperan el sentido social y la soberanía”, tras décadas de reformas que “echaron para atrás” las necesidades de la población. Como ejemplo, resalta que en 2024 se reconoció el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos en la Constitución.
Glosa de la Consejería Jurídica
En la glosa de la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde informa que suman 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales desde que inició el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Destacan las siguientes reformas:
-Para recuperar la soberanía nacional en sectores estratégicos y recursos naturales, maíz nativo y prohibición de maíz transgénico.
-Derecho humano al agua y combate al acaparamiento.
-Prohibición de transmisión de propaganda política de gobiernos en radio y televisión.
-Nulidad de elecciones ante injerencia extranjera.
-Reforma contra nepotismo y reelección.
-Eliminación del INAI, IFT y Cofece.
-Leyes que fortalecen combate a extorsión, lavado de dinero, tráfico de armas y feminicidios.
-Cambios a la elección del Poder Judicial.
-Eliminación del amparo en temas fiscales.
-Fortalecimiento de búsqueda de desaparecidos.
-Programas del Bienestar como derecho constitucional.
-Reducción de jornada laboral.
-Seguridad social en plataformas digitales.
-Ley Silla.
Este día inicia la glosa del segundo informe de gobierno, por lo que titulares de dependencias rendirán su propio informe en las conferencias mañaneras.
Inicia la mañanera de Claudia Sheinbaum este 2 de septiembre.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.