La mañanera de Claudia Sheinbaum, 2 de septiembre de 2026

UNAM y Zacatecas

Claudia Sheinbaum indica que debe haber suficientes espacios en escuelas de educación superior para los jóvenes. En su sexenio, trabaja en abrir más espacios en las universidades Rosario Castellanos, Benito Juárez, así como en otras instituciones.

Actualmente, existen 35 mil espacios en distintas universidades para jóvenes que no ingresaron a la UNAM.

Precisa que han solicitado a la máxima casa de estudios el lugar de origen de los aspirantes, para identificar la mayor demanda y “poner nuevas universidades o hablar con las universidades actuales”.

En dos años, han abierto 245 mil nuevos espacios de educación superior en todas las instituciones públicas.

La presidenta que la UNAM “todavía puede hacer un esfuerzo de austeridad republicana en la parte administrativa y dedicar todos esos recursos a abrir más espacios de docencia”.