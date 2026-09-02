CNPC pide reforzar medidas de protección ante tormenta tropical Marie

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Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar las medidas de autoprotección ante las condiciones climáticas adversas que se prevén para este miércoles en distintas regiones de México.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diversos fenómenos mantendrán un escenario de contraste climático, con lluvias y tormentas en varias entidades, así como temperaturas calurosas a muy calurosas en otras zonas del país.

¡Buenos días! ☀️ Éstos son los sistemas meteorológicos presentes en el país para el día de hoy. Infórmate y toma precauciones:



🌀 Monzón mexicano

💨 Inestabilidad atmosférica

🌀 Tormenta tropical Marie

🔻 Canales de baja presión

🌀 Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles… pic.twitter.com/XCb52PhJ5E — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 2, 2026

Tormenta tropical Marie podría intensificarse a huracán

La CNPC informó que la tormenta tropical Marie podría intensificarse este miércoles a huracán mientras se desplaza lejos de las costas mexicanas.

Aunque el sistema se mantendrá alejado del territorio nacional, favorecerá oleaje elevado en la península de Baja California y en las costas del Pacífico central, además de contribuir al incremento de las precipitaciones en el occidente del país.

Foto: Conagua

En el noroeste, el monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Además, canales de baja presión y el ingreso de la onda tropical número 36 sobre la península de Yucatán, así como el avance de la onda tropical número 35 por el sur, generarán chubascos en regiones del centro, occidente, noreste, oriente, sur y sureste.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC exhorta a la población a reforzar medidas de autoprotección ante las condiciones climáticas adversas



🔗 https://t.co/pJiWPBlI3E pic.twitter.com/AAtxmamyBE — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 2, 2026

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias?

Ante el pronóstico de lluvias intensas y tormentas, la CNPC recomienda a la población:

No cruzar a pie ni en vehículo arroyos, vados, calles anegadas o cualquier cuerpo de agua

Permanecer en inmuebles seguros y alejarse de árboles, postes y estructuras que puedan representar un riesgo

Revisar y mantener libres de basura las coladeras y desagües para facilitar el flujo del agua

En zonas costeras y de laderas, identificar previamente los refugios temporales más cercanos

Conocer las rutas de evacuación

Mantener lista la mochila de emergencia

Proteger documentos oficiales dentro de bolsas herméticas

Las autoridades mantienen un monitoreo de la evolución de los sistemas meteorológicos y exhortan a la población a atender las indicaciones de las autoridades locales.

¿Qué hacer ante las altas temperaturas?

En contraste con las lluvias, una circulación anticiclónica mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, los litorales del Pacífico, el Golfo de México y la península de Yucatán.

Además, se mantiene una condición de calor extremo en algunas zonas de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Sinaloa.

Ante las altas temperaturas, Protección Civil recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación ultravioleta alcanza su mayor intensidad.

También se aconseja:

Permanecer en lugares frescos o bajo la sombra

Mantenerse hidratado

Utilizar ropa ligera y de colores claros

Usar lentes oscuros y protector solar

Prestar especial atención a infantes, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos

La CNPC pidió a la población mantenerse informada mediante canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

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