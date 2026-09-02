Las de hoy | 2 de septiembre de 2026

| 08:21 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 2 de septiembre de 2026

  • El Universal: Amigo de Andy fundó empresa con contratos públicos en tres sexenios

La compañía SixSigma Networks, la cual fundó, consiguió contratos con los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña y AMLO.

  • Reforma: Preocupa a expertos filtro militar a la inversión extranjera directa

Advierten obstáculos técnicos a inversionistas extranjeros.

  • Excélsior: “México no se detiene”

Segundo Informe de Gobierno

  • Milenio Diario: Sheinbaum: “Que nadie se equivoque, en la 4T no hay rompimientos”

Destaca avances en economía y seguridad; agradece a Trevilla, Morales, García Harfuch, Rosa Icela y Alcalde.

  • La Jornada: Vamos mejor y tenemos rumbo: Sheinbaum

Rechaza divisiones y rupturas en la 4T; “lo que hay es la defensa del pueblo”, subraya.

  • El Financiero: Compromiso de Sheinbaum con la disciplina fiscal

Será un proyecto responsable y orientado a la consolidación en finanzas públicas.

  • El Economista: Sheinbaum: déficit fiscal se reducirá en el Paquete Económico 2027

Se presenta el 8 de septiembre.

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