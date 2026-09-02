Las de hoy | 2 de septiembre de 2026
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 2 de septiembre de 2026
- El Universal: Amigo de Andy fundó empresa con contratos públicos en tres sexenios
La compañía SixSigma Networks, la cual fundó, consiguió contratos con los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña y AMLO.
- Reforma: Preocupa a expertos filtro militar a la inversión extranjera directa
Advierten obstáculos técnicos a inversionistas extranjeros.
- Excélsior: “México no se detiene”
Segundo Informe de Gobierno
- Milenio Diario: Sheinbaum: “Que nadie se equivoque, en la 4T no hay rompimientos”
Destaca avances en economía y seguridad; agradece a Trevilla, Morales, García Harfuch, Rosa Icela y Alcalde.
- La Jornada: Vamos mejor y tenemos rumbo: Sheinbaum
Rechaza divisiones y rupturas en la 4T; “lo que hay es la defensa del pueblo”, subraya.
- El Financiero: Compromiso de Sheinbaum con la disciplina fiscal
Será un proyecto responsable y orientado a la consolidación en finanzas públicas.
- El Economista: Sheinbaum: déficit fiscal se reducirá en el Paquete Económico 2027
Se presenta el 8 de septiembre.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento