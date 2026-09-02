¿Qué pasó afuera de Palacio Nacional? Todo por el Informe de Sheinbaum

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Gobernadores a bordo de camionetas de lujo, calles cerradas convertidas en estacionamiento, invitados apresurados, llegadas en moto y restricciones para el ciudadano de a pie. Todo, por el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

A las 11 de la mañana, inició el acto protocolario con los honores a la Bandera en el Patio de Honor. Las primeras filas, para gobernadores y miembros del gabinete; en medio, empresarios y legisladores del oficialismo. Invitados especiales de los pueblos originarios, en las últimas filas.

El mensaje arrancó minutos después de las 11 de la mañana. La presidenta habló durante una hora y seis minutos, y en al menos ocho ocasiones recibió aplausos de los asistentes.

Maru Campos, de Chihuahua, fue la única mandataria estatal que no asistió, tampoco legisladores morenistas como Adán Augusto López o Enrique Insunza, hasta hace unos días senador de Morena.

A diferencia del año pasado, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, no acudió al informe.

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