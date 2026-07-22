A las nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 22 de julio de 2026
GENERANDO AUDIO...
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Las noticias hoy:
- Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de la niña Dafne en Tamaulipas
- Estados Unidos anunciará nuevos aranceles para más de 60 países
- Amenazan de muerte al argentino golpeado en el Centro Histórico de la CDMX
- Hallan el cuerpo de un recién nacido dentro de bolsas en Naucalpan
- CAPUFE moderniza sus casetas para agilizar pagos y reducir el uso de efectivo
- Países de la OCDE analizan restringir el acceso de menores a redes sociales
- Tragedia en Guyana: naufraga un ferry y deja al menos 41 personas fallecidas
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.