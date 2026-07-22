A las nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 22 de julio de 2026

| 07:52 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

  • Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de la niña Dafne en Tamaulipas
  • Estados Unidos anunciará nuevos aranceles para más de 60 países
  • Amenazan de muerte al argentino golpeado en el Centro Histórico de la CDMX
  • Hallan el cuerpo de un recién nacido dentro de bolsas en Naucalpan
  • CAPUFE moderniza sus casetas para agilizar pagos y reducir el uso de efectivo
  • Países de la OCDE analizan restringir el acceso de menores a redes sociales
  • Tragedia en Guyana: naufraga un ferry y deja al menos 41 personas fallecidas

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de julio de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de julio de 2026

Dan 3 años de prisión a exfuncionaria de la FGR por usar título falso de Derecho

Nacional

Dan 3 años de prisión a exfuncionaria de la FGR por usar título falso de Derecho

Ruffo Appel promueve amparo y denuncia irregularidades

Nacional

Ruffo Appel promueve amparo y denuncia irregularidades

UNAM abre revisión de su examen de admisión tras sospechas en resultados

Nacional

UNAM abre revisión de su examen de admisión tras sospechas en resultados

Etiquetas: