UNAM abre revisión de su examen de admisión tras sospechas en resultados

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Usuarios reportaron resultados inusuales en examen. Foto: Cuartoscuro

La UNAM informó este martes que realizará una revisión integral del proceso del examen de admisión a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1, luego de que en redes sociales, foros de aspirantes y comunidades universitarias surgieran cuestionamientos sobre el comportamiento de los resultados en distintas carreras.

La Universidad aclaró que elaborará un informe técnico y conformará una comisión multidisciplinaria para analizar el procedimiento y los resultados del concurso de selección. La institución no atribuye esta revisión a un presunto uso de inteligencia artificial ni afirma que existan irregularidades generalizadas, sino que busca revisar el proceso con criterios académicos y de transparencia.

Rector ordena revisar el proceso de admisión

Mediante un comunicado, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó la elaboración de un informe detallado sobre el proceso de selección y los resultados de los exámenes aplicados en línea.

Además, anunció la creación de una comisión técnica integrada por especialistas de distintas disciplinas, quienes analizarán los datos del proceso, la aplicación del examen y el desempeño de los aspirantes.

La UNAM explicó que el estudio evaluará todos los factores que pudieron influir en los resultados y buscará generar propuestas para fortalecer y optimizar futuros procesos de admisión.

También revisan exámenes de aspirantes inconformes

La Universidad informó que continúa atendiendo las solicitudes de revisión presentadas por aspirantes no seleccionados, así como por quienes tuvieron cancelada su participación.

En estos últimos casos, indicó que las personas que solicitaron una cita ya cuentan con fecha y hora para conocer las evidencias que sustentaron la decisión tomada por la institución.

La UNAM señaló que dará a conocer las conclusiones de la revisión una vez que concluya el análisis y reiteró su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de ingreso.

¿Por qué surgieron los cuestionamientos?

Las dudas comenzaron después de la publicación de los resultados del primer examen de admisión totalmente digital de la UNAM.

En distintos foros y redes sociales circularon gráficas elaboradas por usuarios que muestran un cambio en la distribución de aciertos, particularmente en la carrera de Medicina. También se difundieron publicaciones que afirmaban que varios aspirantes obtuvieron puntajes perfectos y supuestos testimonios de aspirantes que admitían haber utilizado inteligencia artificial durante la prueba.

Hasta el momento, la UNAM no ha confirmado que exista evidencia de manipulación de resultados ni ha relacionado oficialmente estas publicaciones con el proceso de admisión.

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