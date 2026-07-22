La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 22 de julio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 22 de julio de 2026
Delfina Gómez indica que siguen trabajando en la reapertura del Nevado de Toluca. Sobre todo, trabajan en un plan educativo para evitar que los turistas dañen la zona.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, reconoce que la tala clandestina en el Valle de Toluca les genera preocupación, pero se están enfocando en combatirla.
Han colaborado con la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) para reforestar y realizar operativos. Menciona que hay ocasiones en que los propios habitantes impiden las labores de seguridad.
Además, menciona que su gobierno trabaja en una iniciativa de ley para “que se condene de manera más fuerte la tala”.
Claudia Sheinbaum resalta que están esperando si aplicarán a México los próximos aranceles de Estados Unidos a productos no incluidos en el T-MEC. Recibirá al embajador Jamieson Greer el próximo 23 de julio.
El “Mayo”, feminicidio de Dafne y examen de UNAM
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, precisa que no han identificado ni asegurado a propiedades a nombre del Ismael “Mayo” Zambada, aunque sí han procedido con cuentas y propiedades sobre “todas las organizaciones criminales”.
“A nombre de él específicamente no, sí de las organizaciones criminales. Sí han sido una cantidad considerable de cuentas e inmuebles”.
Adelanta que presentarán un balance de propiedades y recursos decomisados a cárteles de droga. Asimismo, Omar García Harfuch menciona que la Fiscalía General de la República (FGR) podría analizar si solicita la extradición del “Mayo”.
Ante la pregunta de si están cerca de detener a Iván Archivaldo Guzmán, uno de los líderes de “Los Chapitos”, Omar García Harfuch resalta que han mantenido operativos para debilitar a ambas facciones del Cártel de Sinaloa.
Asimismo, la mandataria considera que la UNAM no falló en aplicar el examen de admisión para licenciatura en línea, ante la anómala cantidad de aspirantes con alto puntaje.
“Desde mi punto de vista, no es una falla de las autoridades universitarias o de quienes aplicaron el examen”.
Considera que, posiblemente, no tomaron en cuenta todas las implicaciones tecnológicas en IA que podrían haber influido en el resultado. “Ellos tendrán que definir pues cómo resuelven esta situación y cómo caminan hacia adelante”.
Hizo un llamado a todos los aspirantes a un examen de admisión público “a que no se haga ningún tipo de trampa”.
Ante el posible feminicidio de Dafne Zapata en un campamento militar privado en Tamaulipas, la presidenta dice el gobierno estatal debe hacer las investigaciones y revisar la operación de esas actividades.
También, precisa que los gobiernos tienen un plazo para solventar las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el manejo de recursos.
Claudia Sheinbaum declara que están invirtiendo 101 mil millones de pesos principalmente en la zona oriente del Estado de México, debido a que es “quizá la zona más densamente poblada de todo el país”.
Presentan robots de vigilancia en Edomex
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, resalta la renovación del C5. Incorporaron nuevas tecnologías, optimizando la atención de las llamadas del 911 con inteligencia artificial.
En la mañanera, presentan a “Ceci”, un robot humanoide, y a K5, un robot canino. Ambos son asistentes de inteligencia artificial que apoyan en operaciones.
“Ceci” tiene funciones de videovigilancia, monitoreo coordinado, análisis para ubicación, reconocimiento facial, lectura de placas, drones tácticos, atención ciudadana, enlace con negocios y apoyo en casos de violencia contra las mujeres.
Construcción y remodelación de hospitales
En septiembre, construirán dos Unidades Médicas Familiares Plus en Valle de Chalco y Tlalnepantla. Estos espacios plus cuentan con más servicios y capacidad resolutiva.
Asimismo, iniciará la construcción de siete Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en septiembre y noviembre de este 2026. Incluyen servicio de guardería.
El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), subraya que reabrirán en Hospital General de Subzona Chicoloapan en diciembre de este 2026.
También remodelarán el Hospital Pediátrico Oncológico de Ecatepec, el cual estará en funcionamiento en octubre del 2027.
El Hospital General de Chimalhuacán recibirá una ampliación en octubre de este 2026. Los trabajos concluirán en diciembre del 2028.
Inauguran planta de bombeo para reducir inundaciones en Neza
En un enlace, se inaugura la Planta de Bombeo Churubusco-Xochiaca. Tendrá ocho equipos de bombeo que permitirán desalojar 16 mil litros por segundo de agua, disminuyendo el riesgo de inundaciones en Nezahualcóyotl.
Por su parte, el director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, precisa que el Plan Integral del Oriente contempla 106 obras de rehabilitación de pozos de agua potable.
Asimismo, la segunda etapa del Colector de Chalco lleva un avance del 72%. Con ella, mejorará el desahogo de agua en temporada de lluvias.
De igual forma siguen avanzando las obras de prevención de inundaciones en Iztapalapa, Nezahualcóyotl y La Paz.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, subraya que suman un millón 242 mil 506 metros cuadrados pavimentados, toda vez que faltan 122 vialidades por atender.
De igual forma, trabajan en la construcción de dos puentes en Alameda Oriente. El primero estará listo a finales de noviembre del 2026, mientras que el otro quedará en octubre del 2027.
En total, se contempla la construcción de 20 puentes en la zona oriente. De ellos, 10 estarán listos este año, mientras que los restantes quedarían en el 2027.
También trabajan en la creación de nueve bachilleratos, así como la ampliación de otros tres.
Jesús Esteva explica que en octubre de este año inaugurarán 10 Centros Comunitarios, toda vez que crearán 208 senderos seguros.
En cambio, la conexión del Trolebús Ixtapaluca de Caseta Vieja a San Buenaventura estará terminada en julio del 2027.
Actualmente, la construcción del Mexibús de Vicente Villada al Panteón Los Rosales en Nezahualcóyotl está en proceso de licitación. Las obras comenzarían en septiembre de este año.
La nueva línea contará con siete estaciones y facilitará la conexión con cuatro líneas del metro, la Línea 4 del Metrobús, la Línea Tres del Mexibús y la Línea 2 del Trolebús.
Acciones de seguridad en Edomex
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, indica que concentran esfuerzos en 15 municipios prioritarios del Estado de México.
Por ello, han detenido a 3 mil 367 personas por delitos de alto impacto; asegurado mil 319 kilos de droga, 819 armas de fuego y más de 28 mil cartuchos en lo que va del sexenio.
Destaca la Operación Enjambre con la que detuvieron a 60 personas, entre ellas servidores públicos, que colaboraban con grupos delictivos. Actualmente, suman 16 condenas vinculatorias para 22 exfuncionarios, entre ellos ediles y jefes de seguridad.
Como parte de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz, el Gobierno federal construirá tres nuevos bachilleratos; 26 bachilleratos nacionales Margarita Maza y ampliarán tres Bachilleratos Tecnológicos.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, precisa que han realizado mil 225 Jornadas por la Paz donde principalmente participaron niños y adolescentes en el Estado de México.
Se realizaron danzas, jornadas deportivas, ciclistas y talleres de prevención de las violencias en dichos encuentros. Además, instalaron 100 Consejos de Paz y Justicia Cívica.
El promedio diario de robo a negocio con violencia bajó un 56%, mientras que el robo en transporte público disminuyó un 46% desde septiembre del 2024, indica la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa.
De igual forma, el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos bajó en un 58% desde septiembre del 2024 en el Estado de México. Asimismo, bajó un 40% el promedio diario de delitos de alto impacto en la entidad.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, indica que han colaborado con el Gobierno federal para construir puentes, bacheo, ampliación de trolebuses, colectores, cárcamos, de hospitales, entre otras obras.
Precisa que tienen la encomienda federal de fortalecer estrategias para combatir la extorsión y analizar la situación de centros penitenciarios.
A través de un enlace, se realiza la entrega de 48 viviendas en Vista Hermosa, Michoacán, como parte del Programa De Viviendas para el Bienestar. La meta sexenal es de 82 mil viviendas en la entidad.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum este 22 de julio.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.