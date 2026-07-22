La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de julio de 2026

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, reconoce que la tala clandestina en el Valle de Toluca les genera preocupación, pero se están enfocando en combatirla.

Han colaborado con la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) para reforestar y realizar operativos. Menciona que hay ocasiones en que los propios habitantes impiden las labores de seguridad.

Además, menciona que su gobierno trabaja en una iniciativa de ley para “que se condene de manera más fuerte la tala”.