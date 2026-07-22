Dan 3 años de prisión a exfuncionaria de la FGR por usar título falso de Derecho

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Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de tres años de prisión contra María Fernanda Trujillo Sandoval, exservidora pública federal, por el delito de uso de copia de un documento público falso.

A través de un comunicado, la institución destacó que el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), acreditó la responsabilidad penal de la acusada mediante un procedimiento abreviado, por lo que un juez federal dictó la condena e instruyó además el decomiso de la copia del documento.

Por el uso de la copia de un documento público falso, María “N” recibió sentencia de tres años de prisión luego de que la #FGR, a través de la #FEAI, demostró su responsabilidad penal en ese delito. De acuerdo con la indagatoria, en noviembre de 2023, la hoy sentenciada presentó… pic.twitter.com/5R0i1n9CMd — FGR México (@FGRMexico) July 22, 2026

De igual forma, la investigación señala que, en noviembre de 2023, Trujillo Sandoval presentó ante el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) de la FGR una copia de un título de Licenciatura en Derecho a su nombre, presuntamente expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mientras que, tras las diligencias ministeriales, la Fiscalía concluyó que se trataba de una copia de un documento público falso, por lo que ejerció acción penal en su contra, logrando, como resultado del proceso judicial, que la exfuncionaria fuera sentenciada a tres años de prisión por el uso del documento apócrifo.

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