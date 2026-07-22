Ruffo Appel presenta nuevo amparo y denuncia irregularidades

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Ruffo Appel reclama incomunicación y fallas en el proceso. Foto: Cuartoscuro

La defensa de Ernesto Ruffo Appel promovió un nuevo amparo para impugnar la detención y el encarcelamiento del exgobernador de Baja California, investigado por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

El exmandatario se encuentra desde el domingo 19 de julio en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Un juez le impuso prisión preventiva mientras continúa el proceso penal.

Ruffo Appel reclama incomunicación y fallas en el proceso

En la nueva demanda de amparo, la defensa de Ernesto Ruffo Appel señaló 17 actos que considera irregulares. Los reclamos están relacionados principalmente con su detención, traslado, ingreso al penal y condiciones de reclusión.

Entre las inconformidades se encuentran una presunta incomunicación con sus familiares y abogados, así como posibles faltas al debido proceso. También se denunciaron negligencia, riesgo médico y anomalías durante el traslado del exgobernador al centro penitenciario federal.

La defensa busca que un juez revise las condiciones en las que se ejecutó la detención y determine si las autoridades respetaron los derechos del exmandatario durante las distintas etapas del procedimiento.

Exgobernador permanece en el penal del Altiplano

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Ruffo Appel fue vinculado a proceso por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

De acuerdo con la institución, la investigación está relacionada con operaciones presuntamente irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo. El supuesto mecanismo consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras.

La Fiscalía indicó que, durante la audiencia inicial, presentó cerca de 100 datos de prueba contra las personas investigadas. El juez ordenó que Ruffo Appel y otros imputados permanecieran bajo prisión preventiva en el Altiplano mientras avanza el proceso.

El nuevo amparo deberá ser revisado por un juzgado federal, que determinará si admite la demanda y qué medidas aplica ante los actos denunciados por la defensa.

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