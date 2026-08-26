A las nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 26 de agosto de 2026

| 06:41 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

  • Explosión en Tultepec: estalla polvorín y enorme columna de humo activa las alertas
  • El Valle de México crece: desde hoy, su Zona Metropolitana llega hasta Morelos
  • De jefe policiaco a detenido: director de Seguridad de Juchipila, acusado de secuestro
  • Ataque contra la Guardia Nacional en Zacatecas deja cuatro presuntos agresores abatidos
  • Ataque contra limpiaparabrisas en Chilpancingo deja tres muertos y un herido

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