Comisión de Honestidad y Justicia definirá el futuro de Rubén Rocha Moya en Morena, afirma Citlalli Hernández

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Morena podría definir futuro de Rocha Moya en el partido. Foto: Cuartoscuro

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, no descartó que Morena pueda iniciar un proceso para la expulsión de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, luego de que el político anunciara su regreso al cargo en medio de las indagatorias en su contra tras los señalamientos de Estados Unidos de supuestos nexos con el narcotráfico.

En un encuentro con medios, Hernández Mora destacó que existe la Comisión de Honestidad y Justicia para definir el futuro de Rocha Moya en Morena, partido por el que llegó al cargo en Sinaloa.

“Esa es una decisión que tiene que tomar la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia… En tanto a lo del partido, pues nosotros no compartimos esa decisión que tomó de regresar, pero los órganos internos decidirán… Vamos a discutirlo. No me toca ver eso, pero la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia seguramente tendrá una valoración”. Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

La extitular de la Secretaría de las Mujeres calificó el regreso de Rocha Moya como una “actuación unilateral” y reiteró que desde Morena no estaban de acuerdo con ello.

De acuerdo con la morenista, a Rocha Moya aún se le está investigando de posibles delitos.

“Hay una actuación unilateral que él realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo. Se está investigando de cualquier delito que se le acuse”. Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Las declaraciones de Citlalli Hernández se dan tras el comunicado de Morena en donde se deslindó del regreso de Rubén Rocha Moya al Gobierno de Sinaloa.

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