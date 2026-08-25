Duro golpe a “Los Rusos”: les aseguran 4 millones de dosis de fentanilo en Mexicali

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Operativo contra “Los Rusos”. Foto: @OHarfuch

Autoridades mexicanas aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis en Mexicali, Baja California. El operativo se realizó contra un inmueble vinculado al grupo delictivo “Los Rusos”.

Derivado del intercambio de información con la @DEAHQ y de trabajos de inteligencia e investigación de autoridades mexicanas en Mexicali, Baja California, elementos de @FGRMexico, @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico y autoridades estatales ejecutaron una acción operativa en un… pic.twitter.com/57EhM7qNw8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 20, 2026

Así fue el operativo contra “Los Rusos” en Mexicali

El operativo se realizó en un inmueble de Mexicali, Baja California. La acción fue resultado del intercambio de información con la DEA y de trabajos de inteligencia e investigación realizados por autoridades mexicanas.

De acuerdo con la información difundida por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, elementos de la FGR, Defensa, Semar, SSPC y autoridades estatales participaron en el operativo.

Durante el despliegue en un inmueble relacionado con “Los Rusos”, las autoridades localizaron:

120 kilos de pastillas de fentanilo

Más de 4 millones de dosis de fentanilo

de fentanilo Un arma de fuego

Vehículos vinculados con la operación

Ronald Johnson destaca más de 4 millones de dosis

El Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM) destacó el compromiso del Gobierno de México para combatir a los cárteles y señaló que este tipo de acciones contribuyen a reducir el tráfico ilícito en la frontera entre México y Estados Unidos.

El aseguramiento también fue destacado por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien señaló que la información compartida entre ambos países se convirtió en una acción operativa con resultados concretos.

“Más de 4 millones de dosis potencialmente mortales de fentanilo mantenidas fuera de nuestras calles y alejadas de nuestras familias”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

México y Estados Unidos mantienen intercambio de información

La operación en Mexicali forma parte de los trabajos de inteligencia y coordinación entre instituciones de ambos países para combatir a organizaciones criminales.

Por su parte, Omar García Harfuch destacó que la cooperación internacional, en el resultado del operativo.

“La cooperación internacional, acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas, permite traducir información en resultados concretos contra las organizaciones criminales y sus estructuras logísticas”. Omar García Harfuch, sercretario de Seguridad en México

El operativo representa uno de los recientes aseguramientos de fentanilo derivados de la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

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