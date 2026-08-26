¿Quiénes son los”Rusos”, célula delictiva vinculada al Cártel de Sinaloa?

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¿Quiénes son los “Rusos”? Foto. Cuartoscuro

Los “Rusos” son identificados como una facción del Cártel de Sinaloa vinculada con Ismael el “Mayo” Zambada. Autoridades mexicanas y estadounidenses los relacionan con actividades delictivas en distintas zonas del país, incluida Mexicali, Baja California.

La organización volvió a ser señalada luego de diversos operativos realizados durante agosto, en los que autoridades mexicanas detuvieron a presuntos integrantes y aseguraron armas, vehículos, drogas y equipo de comunicación.

Uno de los principales objetivos de las autoridades estadounidenses es Jesús Alexandro Sánchez Félix, también identificado como Alejandro Fernández Félix, alias el “Ruso” o “Alex”, a quien señalan como líder de esta estructura criminal.

Foto: U.S. DEPARTMENT of STATE

¿Quién es el líder de los “Rusos”?

De acuerdo con información de autoridades estadounidenses, en 2012, Ponce Félix trabajaba para Ismael el “Mayo” Zambada, y encabezaba una estructura de sicarios del Cártel de Sinaloa.

Según las autoridades de Estados Unidos, aquella organización realizaba actividades como secuestros, toma de rehenes, tortura y homicidios en beneficio de los intereses del grupo criminal.

Posteriormente, Ponce Félix se dio a conocer como líder de los “Rusos”, una organización considerada como el brazo armado del Cártel de Sinaloa leal a el “Mayo” Zambada.

Tras el arresto y extradición de Joaquín el “Chapo” Guzmán, sus hijos comenzaron a tomar el control de la facción conocida como los “Chapitos”. De acuerdo con autoridades estadounidenses, Ponce Félix rompió posteriormente con este grupo, lo que derivó en enfrentamientos entre ambas facciones.

¿Qué actividades delictivas atribuyen a los “Rusos”?

Las autoridades estadounidenses señalan que la organización encabezada por Ponce Félix participa en el tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos.

Entre las sustancias mencionadas se encuentran:

Cocaína.

Fentanilo.

Metanfetamina.

Heroína.

También se le relaciona con el tráfico de armas y actividades violentas, además de presuntos actos de corrupción dirigidos a mantener su estructura y operaciones en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos.

Ponce Félix ha sido acusado formalmente en cuatro ocasiones en dos distritos judiciales de California. El gobierno de Estados Unidos mantiene una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita localizarlo y llevarlo ante la justicia.

¿Qué cargamento aseguraron a los “Rusos” en Mexicali?

Derivado del intercambio de información con la DEA y de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Defensa, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales realizaron un operativo en un inmueble presuntamente vinculado con los “Rusos” en Mexicali.

Derivado del intercambio de información con la @DEAHQ y de trabajos de inteligencia e investigación de autoridades mexicanas en Mexicali, Baja California, elementos de @FGRMexico, @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico y autoridades estatales ejecutaron una acción operativa en un… pic.twitter.com/57EhM7qNw8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 20, 2026

Durante la acción fueron asegurados 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis, además de un arma de fuego y vehículos.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre instituciones mexicanas y estadounidenses permitió obtener información para intervenir una estructura relacionada con el grupo delictivo.

Agosto registra detenciones importantes para los “Rusos”

Durante agosto también se reportaron detenciones de personas presuntamente relacionadas con esta organización en diferentes estados.

En Guerrero, fue detenido el “Choco”, señalado como presunto jefe de plaza. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, es investigado por el delito de homicidio calificado en Acapulco, de acuerdo con las investigaciones también señalaron una presunta presencia de esta organización en zonas turísticas de Acapulco, entre ellas, Caleta y Caletilla.

⭕️ #FGEGuerrero detiene a presunto jefe de plaza de “Los Rusos” por homicidio calificado en Acapulco



Chilpancingo, Gro., a 24 de agosto de 2026.– Como resultado de las investigaciones por un homicidio ocurrido en Acapulco de Juárez, la Fiscalía General del Estado de Guerrero… pic.twitter.com/d6hOPviO3H — Fiscalía General del Estado de Guerrero (@FGEGuerrero) August 24, 2026

Mientras tanto, en Mexicali, fueron detenidos Felipe “N” y Moisés “N”, quienes fueron vinculados de manera preliminar con los “Rusos”.

Foto: SSCBC

Durante su captura, las autoridades aseguraron:

Dos armas largas tipo fusil.

tipo fusil. Dos armas cortas tipo pistola.

tipo pistola. 21 cargadores .

. 398 cartuchos útiles de diversos calibres.

de diversos calibres. Cuatro radios de comunicación.

de comunicación. Tres chalecos balísticos .

. Mil 350 envoltorios con una sustancia similar a la metanfetamina.

con una sustancia similar a la metanfetamina. Un vehículo con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California identificó de manera preliminar a Felipe de Jesús “N” como presunto integrante de una célula delictiva con presencia en la zona rural de Mexicali. De acuerdo con la dependencia, esta célula también estaría relacionada con actividades de sicariato en el sur del Valle de Mexicali.

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