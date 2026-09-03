A las Nueve en Uno: toda la información y más | jueves 3 septiembre de 2026
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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:
- Detienen a Luis de Llano por incumplir sentencia relacionada con el caso Sasha Sokol
- Caen dos por el asesinato de Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo, y su familia en Atizapán
- Vecinos remueven escombros y buscan recuperar la normalidad tras el coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas
- Petróleo acerca a Venezuela y Estados Unidos con nuevos acuerdos energéticos
- Hallan a dos pescadores desaparecidos en Chiapas: uno murió y otro logró sobrevivir
- Frenan privatización de terrenos en Playa Miramar tras la polémica
- Álex Roca desafía los límites y demuestra en vivo que lo imposible puede lograrse
- La Güera de las Estrellas revela lo que los astros tienen preparado para ti
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