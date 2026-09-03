A las Nueve en Uno: toda la información y más | jueves 3 septiembre de 2026

| 07:28 | Pablo Valdes | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

  • Detienen a Luis de Llano por incumplir sentencia relacionada con el caso Sasha Sokol
  • Caen dos por el asesinato de Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo, y su familia en Atizapán
  • Vecinos remueven escombros y buscan recuperar la normalidad tras el coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas
  • Petróleo acerca a Venezuela y Estados Unidos con nuevos acuerdos energéticos
  • Hallan a dos pescadores desaparecidos en Chiapas: uno murió y otro logró sobrevivir
  • Frenan privatización de terrenos en Playa Miramar tras la polémica
  • Álex Roca desafía los límites y demuestra en vivo que lo imposible puede lograrse
  • La Güera de las Estrellas revela lo que los astros tienen preparado para ti

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