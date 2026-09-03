La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de septiembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 3 de agosto de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este jueves 3 de agosto de 2026
La presidenta acusa que existen algunos medios de comunicación que “quieren mostrar una realidad en México que no tiene nada de verdad”.
Sobre el caso del asesinato en Atizapán de Zaragoza, de la familia del fundador y tecladista de la banda Camilo VII, la presidenta dice que sabe que ya hay detenidos y ofrece ayuda para lo que se necesite desde la secretaría de Gobernación. “Aparentemente se trata de una disputa familiar”
Respecto al avance en las negociaciones para renovar el tratado comercial la presidenta dice que “se busca encontrar un acuerdo para reducir aranceles en acero, aluminio y automóviles”. Dice que se llegará un acuerdo benéfico “el mejor posible” y asegura que ha cambiado la condición del mundo, “todos los países tienen aranceles y nosotros estamos bien posicionados”, afirma.
Sheinbaum habla sobre el regreso de Enrique Inzunza al Senado: “Ya he balado como tres veces de eso y cada quien es responsable de sus actos y lo que decide. Contrario a lo que se piensa, pero cada quien es responsable, ya di mi opinión, pero finalmente decide la persona”.
Cuestionada sobre la visita del expresidente de Colombia Gustavo Petro, la mandataria mexicana señala que hablaron sobre la derecha internacional y de cómo se organiza para interferir en diversos lugares. Al mismo tiempo, habla de una reflexión acerca de la IA que plasmará en un libro que se encuentra redactando.
En su oportunidad, Sheinbaum Pardo habla de la importancia de la labor de Rosa Icela Rodríguez “no se nota, pero siempre resuelven conflictos y eso significa un trabajo muy intenso para resolver la problemática que se dan en los diversos territorios”.
“La Secretaría de Gobernación hace un trabajo ejemplar”, observa la presidenta.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informa sobre los avances en materia de seguridad, así como en la política interior, para recibir a los connacionales que fueron deportados de Estados Unidos.
Indica que se han registrado 88 millones 200 mil entradas de visitantes y extranjeros en México y más de 1 millón 600 mil servicios para connacionales deportados de Estados Unidos.
La secretaria de Gobernación recalca que “no hay censura, se respeta la libre prensa”.
Sheinbaum Pardo precisa que irá al Colegio Militar; Morelos y por último Durango. También visitará Zacatecas, Nayarit y Aguascalientes
Inicia conferencia, Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy, siguiendo la difusión de información por secretaría, se encuentran, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Subsecretaria de construcción de Paz, Rocío Bárcena, César Yáñez de la Subsecretaría de Gobernación; Subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, entre otros.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.