La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de septiembre de 2026

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informa sobre los avances en materia de seguridad, así como en la política interior, para recibir a los connacionales que fueron deportados de Estados Unidos.

Indica que se han registrado 88 millones 200 mil entradas de visitantes y extranjeros en México y más de 1 millón 600 mil servicios para connacionales deportados de Estados Unidos.

La secretaria de Gobernación recalca que “no hay censura, se respeta la libre prensa”.