A las nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 8 de julio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias, hoy:

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, es detenido y trasladado a Morelos

Tras homicidios de la periodista veracruzana Roxana Guzmán y del activista Alex Serna, en Guerrero, ONU llama a esclarecer los hechos

Mundial 2026 en México: comercios reportan una derrama económica menor a la esperada

Derrame en Oaxaca: persisten daños ambientales en Salina Cruz

México fortalece su relación con Suiza tras una reunión de alto nivel en Palacio Nacional

Muerte de aficionado en el Ángel de la Independencia: Fiscalía de CDMX confirma que investiga a los acompañantes de Isaías, joven que murió durante los festejos ante el triunfo de la Selección Mexicana en el partido de México vs Ecuador de la Copa del Mundo 2026

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