Abogado de Gilda Susana “N” se dice preocupado por algunas situaciones durante audiencia

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Gilda Susana “Lozoya Austin”N”. Foto: FGR

“A ciertos actores del gobierno, que les ha interesado y tienen un gran interés en exhibir públicamente este caso… ha sido el gobierno el que ha buscado esta exposición de este caso, y que ha expuesto también a mi representada en condiciones que no me parece que sean adecuadas”

Alejandro Rojas Pruneda / abogado Gilda Susana “N”

Tras salir de la audiencia en la que su representada fue vinculada a proceso, el abogado de Gilda Susana “N”, Alejandro Rojas Pruneda, advirtió que hay situaciones que le preocupan en el caso, y señaló en particular algunas dilaciones que se registraron durante la diligencia y que, dijo, fueron extrañas.

“En plena audiencia, en plena resolución, llamaron al teléfono al auxiliar de sala para suspender la audiencia, y para que ella se retirara una hora; alegaron y no lo pongo en duda, no tengo elementos para dudarlo, pero ellos alegaron un problema técnico, pero nos llamó la atención que nunca llegó ningún técnico a la sala de juicios”

Alejandro Rojas Pruneda / abogado Gilda Susana “N”

También, criticó la solicitud del Ministerio Público para revisar las medidas cautelares y cambiarlas a prisión preventiva.

“Abiertamente lo digo, tienen una urgencia de meter a la cárcel a mi representada”

Alejandro Rojas Pruneda / abogado Gilda Susana “N”

Pese a las presiones, el abogado de Gilda y del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, dijo confiar en la juez de control que citó a una audiencia de revisión de medidas cautelares el próximo jueves.

“Sí, son presiones que nos llamaron la atención… tengo la esperanza de que esta jueza tenga el aplomo, la comisión de justicia, que piense en su protesta que hizo cuando obtuvo el cargo de seguir los estándares de la Constitución”

Alejandro Rojas Pruneda / abogado Gilda Susana “N”

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