Aseguran más de 2 mil litros de huachicol; toma estaba en refaccionaria de la GAM

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FGR aseguró 250 mil litros de combustible robado. Foto: FGR

Más de 2 mil 200 litros de hidrocarburo presuntamente extraído de manera ilegal fueron asegurados durante un cateo en un inmueble que operaba con fachada de refaccionaria, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el operativo se realizó luego de que Pemex detectara anomalías en uno de sus ductos en la alcaldía Azcapotzalco. Las investigaciones llevaron a las autoridades hasta un predio de la colonia San Felipe de Jesús, donde localizaron una toma clandestina.

La #FGR ejecutó orden de cateo donde aseguró hidrocarburo en la alcaldía Gustavo A. Madero, #CDMX, luego de que @Pemex detectara irregularidades en un ducto ubicado en Azcapotzalco. Elementos de la @FGR_AIC, @GN_MEXICO_, @CNPC_MX y personal de #PEMEX, aseguraron cuarenta y cinco… pic.twitter.com/o4kVdG5XB3 — FGR México (@FGRMexico) July 8, 2026

Así localizaron la toma clandestina

De acuerdo con la FGR, personal de Pemex detectó irregularidades en un ducto y, tras una inspección en la zona, identificó un inmueble que funcionaba como refaccionaria.

En el lugar fue localizada una toma clandestina descontrolada, por lo que el Ministerio Público Federal solicitó a un juez una orden de cateo para ingresar al predio.

Aseguran 45 bidones con hidrocarburo

Durante el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional, personal de Protección Civil y de Pemex.

Dentro del inmueble fueron asegurados 45 bidones con capacidad de 50 litros cada uno, que contenían un total aproximado de 2 mil 250 litros de hidrocarburo.

Continúan las investigaciones

La FGR informó que las investigaciones continuarán para identificar y detener a los responsables de la toma clandestina y del almacenamiento ilegal de combustible.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas durante el cateo.

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