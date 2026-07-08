Vinculan a proceso a Gilda Susana “N”; definirán si va a prisión preventiva

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La jueza ordenó que Gilda Lozoya entregue su pasaporte. FOTO: Cuartoscuro

Los primeros indicios del caso apuntan a que Gilda Susana “N”, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, habría participado en presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante la utilización del sistema financiero para triangular dinero. La jueza federal determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal en su contra.

La resolución se dio tras una audiencia de más de 14 horas celebrada en las salas de juicios orales del Reclusorio Norte. Además de la vinculación a proceso, la jueza citó a una nueva audiencia para revisar la medida cautelar que actualmente enfrenta la imputada y determinar si permanece con las restricciones vigentes o si se modifica su situación jurídica.

Vinculan a proceso a Gilda Susana “N” por operaciones con recursos de procedencia ilícita

La jueza federal Norma Iliana García Peralta resolvió vincular a proceso a Gilda Susana “N” por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al considerar que la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con elementos que sustentan la investigación.

De acuerdo con la acusación, Gilda fue beneficiaria directa de la empresa Tochos Holding Limited, fundada por su hermano Emilio Lozoya y cedida a ella en marzo de 2012.

Según la FGR, a través de esa compañía, con cuentas bancarias en Ginebra, Suiza, recibió durante 2012 transferencias provenientes de Altos Hornos de México, empresa del empresario Alonso Ancira, por un monto total de 3.4 millones de dólares, recursos que, hasta el momento, no han sido justificados.

La investigación también sostiene que Gilda Susana “N” autorizó la transferencia de 2 millones 580 mil dólares, equivalentes a unos 34 millones de pesos, a María del Carmen Ampudia Cárdenas, dinero que fue utilizado para pagar un inmueble en Lomas de Chapultepec, el cual posteriormente quedó a nombre de Emilio Lozoya.

Al dictar el auto de vinculación, la jueza señaló que, hasta este momento, no existe una justificación para esas transferencias y que los datos presentados muestran un posible patrón para triangular recursos con el fin de adquirir el inmueble. Agregó que, de manera preliminar, los hechos pueden calificarse como operaciones con recursos provenientes del extranjero para ocultar su origen.

La juzgadora fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria y citó a una nueva audiencia este jueves 9 de julio a las 9:40 horas, en la que se revisará la medida cautelar de la imputada.

Actualmente, Gilda Susana “N” tiene prohibido salir de la Ciudad de México y del país, entregó su pasaporte y porta un brazalete de seguridad. El Ministerio Público solicitó modificar esas medidas, mientras que su defensa pidió un plazo de 48 horas para preparar su respuesta y se opuso a que se imponga la prisión preventiva.

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