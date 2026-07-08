Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex

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Detienen a exdirector de Pemex. Foto: Cuartoscuro

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido este martes en la Ciudad de México, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones.

Foto: SSPC

La ficha oficial señala que la detención ocurrió en un domicilio ubicado en la colonia Narvarte, entre las calles Monte Albán y Diagonal San Antonio, y fue realizada por elementos de la Policía Ministerial y de la Policía de Investigación.

Al momento de su detención, vestía una playera blanca y un pantalón de vestir, según el registro oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado los delitos por los que fue detenido ni han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.

Rodríguez Padilla había sido denunciado públicamente y por la vía penal por su esposa, María Felicia Jiménez, por presuntos hechos de violencia familiar.

#ImágenesFuertes |



Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de @Pemex, agrede violentamente a su esposa María Felicia Jiménez.



Así quedaron registrados los hechos, el pasado mes de marzo, la víctima difundió las imágenes. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/DqLxRfhbMV — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 27, 2026

María Felicia Jiménez acusó al también académico de presunta violencia intrafamiliar mediante un video publicado en YouTube.

De acuerdo con su testimonio, la agresión ocurrió el pasado 15 de marzo, fecha que también aparece registrada en la grabación difundida.

En el video, María Felicia Jiménez explicó que decidió hacer pública la denuncia y solicitó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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