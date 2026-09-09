A las nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 9 de septiembre de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:
• Expertos alertan rezago educativo tras resultados de PISA 2025
• Hacienda entrega Paquete Económico 2027; prevé crecimiento de hasta 2.5%
• Atacan a agentes federales en Culiacán; hay cuatro detenidos
• Morena formaliza salida de Enrique Inzunza de su bancada
• Puebla suspende clases en 26 municipios por fuertes lluvias
• EU destruye cinco petroleros iraníes; aumenta tensión con Irán
• Lluvias intensas continuarán en varios estados del país
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.