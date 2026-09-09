A las nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 9 de septiembre de 2026

| 08:48 | Pablo Valdes | Uno TV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

• Expertos alertan rezago educativo tras resultados de PISA 2025

• Hacienda entrega Paquete Económico 2027; prevé crecimiento de hasta 2.5%

• Atacan a agentes federales en Culiacán; hay cuatro detenidos

• Morena formaliza salida de Enrique Inzunza de su bancada

• Puebla suspende clases en 26 municipios por fuertes lluvias

• EU destruye cinco petroleros iraníes; aumenta tensión con Irán

• Lluvias intensas continuarán en varios estados del país

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